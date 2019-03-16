Türkiye’de de saldırı planlamış
YENİ Zelanda’da iki camiye düzenlediği terörist saldırıda onlarca insanı katleden Brenton Tarrant’ın Türkiye’den de yolunun geçtiği öğrenildi
KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?
Yapılan incelemede saldırganın 2016’da farklı tarihlerde 2 kez Türkiye’ye geldiği belirlendi. Yapılan istihbarat çalışmalarında saldırganın, 17-20 Mart ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye’ye gelerek kaldığı tespit edildi. Saldırganın Türkiye’ye ne amaçla geldiği, kimlerle görüştüğü ve nasıl bir bağlantısı olduğu araştırılıyor.
Saldırganın Türkiye’de cami veya ibadethanelere saldırı planladığı ve buna yönelik çalışma yaptığı yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu, bu yönde de inceleme yapıldığı öğrenildi. Türkiye’nin Interpol üzerinden Yeni Zelanda ile bağlantıya geçerek bilgi alışverişi yaptığı, bu yönde hem Türkiye’de ele edilen bilgiler hem de şu ana kadar Yeni Zelanda’da elde edilen bilgilerin karşılaştırıldığı ve bağlantılar ortaya çıkartılmaya çalışıldığı kaydedildi.
Saldırganın kimlerle görüşüp görüşmediği yönünde yapılacak çalışmanın ardından, bağlantı tespit edilirse gözaltıların olabileceği değerlendiriliyor. Hem Emniyet İstihbarat hem de MİT’in bu konuda çalışma yürüttüğü kaydedildi.
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