Türkiye’de 10 yıldır araştırılıyordu! Ve tespit edildi…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye’de 10 yıldır araştırılıyordu! Ve tespit edildi…
GeriGündem Türkiye’de 10 yıldır araştırılıyordu! Ve tespit edildi…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cemil SEVAL/DHA
08.10.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

Türkiye’de 10 yıldır araştırılıyordu! Ve tespit edildi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’de 10 yıldır araştırılıyordu! Ve tespit edildi…

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin başkanlığında oluşturulan heyet, 10 yıl süren araştırmaların sıtma hastalığına iyi gelen 4 bitki türü tespit etti. Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından kabul edilden ve yalnızca Türkiye'de yetişen bu bitki türlerinden ilaç üretilmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Özellikle Afrika ülkelerinde her yıl 500 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan sıtma hastalığına karşı geliştirilen bitki yoluyla tedavi çalışmalarında olumlu sonuç elde edildi. Botanikçi, eczacı ve parazitologtan oluşan bir ekip, Dünya Sağlık Örgütü'nün sıtma hastalığına karşı ilaçların yetersiz kaldığını belirterek her ülkenin kendine has yetişen bitkileri üzerinde bu hastalığa karşı ilaç geliştirme çağrısı üzerine harekete geçti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin başkanlığında oluşturulan heyet, 10 yıl süren araştırmaların sonucunda Ege Bölgesi'nde İzmir ve Manisa dağlarında yetişen bitkiler üzerinde yaptığı çalışma sonrasında sıtma hastalığına iyi gelen dört bitki türü tespit tti. Tespit edilen bu bitki türleri 'gür kötürüm, yedi düğme, öbek çalba, ören sıraca üzerinde yapılan çalışma raporu, Dünya Sağlık Örgütü'ne sunuldu ve olumlu cevap alındı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin bu bitkilerin tedavi yönetiminin fareler üzerinde denendiğini ve hastalığa tam anlamıyla cevap verdiğini ifade etti. Özbilgin, şimdiki hedeflerinin ise bitkiden insanların tüketebileceği şekilde hap üreterek dünya pazarına sunmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özbilgin şöyle konuştu:

"Sıtma dünyadaki en önemli enfeksiyon hastalıklarından biri. Yılda yaklaşık 500 bin kişi sıtmadan ölmekte ve her yıl yine 250 milyon kişi sıtma hastalığında yakalanmakta. Durum böyle olunca oldukça büyük insan kitlelerini etkileyen sıtma, dünya nüfusunun yaşadığı yüzde 40 gibi bir alana yayılmış durumda. Yani yaklaşık 3,5 milyar insan sıtma hastalığı riski altında. Sıtmaya karşı bulunan ilaçlar her geçen gün etkisini yitirmekte. Dünya Sağlık Örgütü bir çağrı yayınladı ve bu çalışmanın adını 'Artimisinin avı' koydu. Bütün ülkeleri ellerindeki bitkisel kaynaklarla sıtmaya karşı etkili ilaç geliştirmeye davet etti. Bunun üzerine bütün ülkeler ellerinde sıtmaya karşı etkili olabilecek bitkileri taramaya başladı. Biz de bu kapsamda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteğiyle yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir bu bitkisel kökenli 'antimalaryal' dediğimiz sıtmaya karşı olan ilaçlar üzerine çalışmaya başladık. İlk etapta ülkemize özgü dört bitkiyi keşfettik. Bu bitkilerin sıtma parazitine karşı etkili olduğunu bulduk."

Türkiye’de 10 yıldır araştırılıyordu Ve tespit edildi…


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Parçalayıp 15 kişiye taşıttılar’

Bu nasıl aile! 30 yıl istenen sapık amcadan şikâyetçi olan yok

İstismarcı voleybol hocasının cezası arttı: 113 yıl hapis

"Teröre bulaşanlar sandıktan çıkarsa gereğini yapar, kayyum atarız"