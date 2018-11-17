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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gökhan ARTAN/DHA 
17.11.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Türkiye’de bir ilk! Esenboğa Havalimanı'nda kullanılacak...

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Türkiye’de bir ilk! Esenboğa Havalimanı'nda kullanılacak...

Türkiye'de, havalimanlarında güvenlik teknolijlerinde bir ilk; Aralık ayında Ankara Esenboğa Havalimanı’na Tehdit Algılama Sistemi kurulmasıyla başlıyor.

Terminal girişlerine kurulacak olan sistem, saatte 10 bin kişiye kadar tarama kapasitesine sahip olacak ve kişilerin üzerinde olası her türlü patlayıcıyı, uzun namlulu silahları gerçek zamanlı tespit ederek otomatik alarm verecek. Sistem güvenliğe de hız kazandıracak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ), havalimanlarında güvenlik teknolojilerine yatırımlarına devam ediyor. DHMİ’nin Ankara Esenboğa Havalimanı’na kurulması için düzenlediği Tehdit Algılama Sistemleri Temin ve Tesisi ihalesini AKBA Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. kazandı. Şirketin Osman Aksoy ile birlikte iki kurucu ortağından biri olan Şirzat Balin, Demirören Haber Ajansı’na (DHA), tehdit algılama sistemi başta olmak üzere yeni gelecek güvenlik teknolijileri ile ilgili bilgi verdi.

'ARALIK AYINDA FAALİYETE GİRECEK'

Esenboğa’da aralık ayında 2 veya 3 farklı kontrol noktasında sistemin faaliyete geçeceğini dile getiren Şirzat Balin, "Tehdit Algılama Sistemi, insan akışına engel olmadan, saatte 10 bin kişiye kadar tarama kapasitesine sahip, kişilerin üzerindeki her türlü patlayıcıyı ve uzun namlulu silahları gerçek zamanlı tespit ederek otomatik alarm veren bir sistem. 18 yıllık bir ARGE sonucu, dünyada gerçekleşen tüm canlı bomba saldırıları analiz edilerek geliştirildi. Eş zamanlı çoklu tehditleri de tespit kabiliyetine sahip” dedi.

Türkiye’de bir ilk Esenboğa Havalimanında kullanılacak...

'DİĞER HAVALİMANLARINDA DA UYGULAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Şirzat Balin, Esenboğa’nın bu sistemi kullanan ilk havalimanı olacağını ve yaklaşık 6 aylık bir süreçte tüm testleri yapılarak uygulamaya alınmasına karar verildiğini söyledi. Balin, ilerleyen zamanda diğer havalimanlarında ve buna benzer yerlerde sistemi uygulamayı hedeflediklerini de vurguladı.

'GÜVENLİĞE HIZ KAZANDIRACAK'

Sistemin temel amacının terminal güvenliğini sağlayarak, bundan önce Atatürk Havalimanı’nda yaşanan canlı bomba terör saldırısı ve bunun gibi benzeri saldırıların yaşanmasının önüne geçmek olduğunu belirten Şirzat Balin, şöyle konuştu: 

"Bunu yaparken de yolcunun en hızlı ve seri şekilde terminal binasına girmesini sağlayarak güvenliğe önemli bir hız kazandıracak. Bu sistemi öncü bir tarama metodu olarak düşünebilirsiniz.”

Türkiye’de bir ilk Esenboğa Havalimanında kullanılacak...

'DRONE TEHLİKESİNE KARŞI ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Havalimanları da dahil bazı noktalarda drone tehlikesine karşı çalışmaları olduğunu ifade eden  Şirzat Bali, ”Drone’lara karşı havalimanlarını güvence altına alacak ve aynı zamanda herhangi bir uçuş sistemini engellemeyecek bir çözümümüz bulunmakta. Bununla da ilgili görüşmelerimiz devlet tarafında devam etmekte. Drone önleyici sistem, şu anda piyasada olan tüm sistemlerden çok farklı ve havalimanları ile sınırlı kalmayacak şekilde, drone’lara karşı risk altında olacak her yerleşkede kullanılabilecek şekilde üretilmiş durumda” dedi.

'İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN DE GÖRÜŞÜYORUZ'

Hem Tehdit Algılama Sistemi hem de drone önleyici sistem ile ilgili İstanbul Havalimanı yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Balin, şunları söyledi:

"AKBA’yı 2016 yılında Osman Aksoy ile iki kurucu ortak olarak kamu kuruluşları ve özel sektör firmalarına güvenlik ve savunma alanlarında yenilikçi çözümler sağlamak üzere kurduk. İki ana iş kolumuz mevcut. Birincisi, canlı bomba tespit sistemi, drone önleyici çözümler, yeni nesil yalan makinası, canlı parmak izi tarayıcı biyometrik çözüm, kesintisiz görüntü aktarımlı izleme sistemleri, otomatik yaralanma tespit sistemi ve mobil X-Ray çözümleri sağladığımız fiziki güvenlik ve savunma sistemleri. İkinci iş kolumuz, hava trafik yönetim sistemleri, uçakların inişte kullandıkları ILS, DVOR ve DME sistemleri, pist üzerinde bulunan yabancı atık maddeleri otomatik tespit eden FOD sistemi, kuş radarı ve askeri üsler için savaş uçakları pist üstü yakalama sistemi. Her iki iş kolumuzda da dünyanın önde gelen üretici firmaları ile iş ortaklıklarımız mevcut. Şirketimizin misyonu, ülkemizin güvenlik, savunma ve havacılık alanlarında, sağladığımız çözümler ile fark yaratmak.”

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

İnsan Güvenliği RadarıTM (HSR), kıyafetin altında, vücuda veya sırt çantası içine gizlenmiş El Yapımı Patlayıcı’yı emniyetli, gerçek zamanlı ve otomatik tespitini gerçekleştirdiği belirtiliyor. HSR, hareket eden hedeflere doğru santimetre aralıklı mikro dalgalar gönderip, ardından dağılmış ve iletilmiş dalgaları tespit ederek çalışıyor. 3 metre genişliğinde konumlandırılan bir sistem (bir sistem iki adet kiosk), 10 metreye kadar bir tespit mesafesi sağlıyor.

 

 

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