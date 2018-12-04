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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

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İHA
04.12.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Türkiye'de arı ölümleri arttı

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Dünyanın en önemli bal üretim merkezlerinden birisi olan Türkiye’de bu yıl yaşanan arı ölümlerinin küresel iklim değişikliği ve zirai ilaçlamalardan kaynaklandığı açıklandı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birilik Başkanı Ziya Şahin, arı ölümleri ile ilgili saha çalışması yaptırdıklarını ve ortaya konulan raporları Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduklarını açıkladı.

Son günlerde yaşanan arı ölümlerine değinen Şahin, arı ölümlerinin iki önemli faktörü bulunduğunu belirtti. Şahin, “Birincisi pestisit (ilaç kalıntısı) tehditlerden kaynaklanan arı ölümleri. Pestisitlerden kaynaklanan arı ölümleri artık laboratuvar analizleri artık belirlenmiş durumdadır. Bu özellikle Adana Çukurova’daki mısır ekim sahalarında, Trakya’daki ayçiçeği ekim sahalarında ve Urfa’daki pamuk ekim sahalarında pestisitlere dayalı çok ciddi arı ölümlerimiz var. Bütün dünyada pestisitlerin kullanımı yasaklanmıştır ama ülkemizde fütursuzca kullanılmaktadır. Bu konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımız ile ortaklaşa bir çalışmamız var. Bakanlığımıza müracaatlarımız ve bu konuda çalışmalarımız var. Türkiye arıcısı ümit ediyor 2019 yılında bu saydığım bölgelerde ekiliş alanlarında arılarımız ölmeyecek. Bu konuda Bakanlığımızın önlemler alacağına inancımız sonsuz” dedi.

Türkiyede arı ölümleri arttı
BİNGÖL, MALATYA, ELAZIĞ VE TUNCELİ'DEKİ ARI ÖLÜMLERİ

Arı ölümlerinin ikincisinin ise küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirten Ziya Şahin, “Ağustos ayında özellikle Bingöl, Malatya, Elazığ ve Tunceli bölgesinde arı ölümleri oldu. Bu ölümler de küresel iklim değişikliğine bağladığımız iklimsel değişiklikler nedeniyle oldu. Çok yoğun yağmurlar nedeniyle bitkinin tam özümlenmeden, gelişmeden birden sıcakların bastırması sebebiyle sahalarımızda özellikle Orta ve Doğu Anadolu’da bitkisel bir döngü yaşandı. Buralarda yeterli polen ve bal üretilmemiştir. Dolayısıyla bırakın bal üretmeyi, arının yaşamını devam ettireceği gerek nektar kaynakları, gerekse polen kaynakları olmaması nedeniyle Ağustos ayında yavru düşümü rastlanmış, Eylül ayında da arı ölümleri ile karşı karşıya gelinmiştir” dedi.

Türkiyede arı ölümleri arttı
BAKANLIĞA RAPOR SUNDULAR

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Şahin, arı ölümlerine yönelik arı sağılığı konusunda uzman hocalara saha çalışması yaptırdıklarını belirterek, “Hem yetiştirici hocalarımızı, hem de arı sağlığı hocalarımızı saha çalışmaları nedeniyle bir rapor hazırlattırdık. Raporlarda çıkan sonuçlar, birincisi küresel iklim değişikliği nedeniyle arılarımızın dirençsiz oluşları, ikincisi aynı arılarımızın besleme yetersizliği nedeniyle veya yanlış besleme nedeniyle bu ölümlerin yoğun olduğu belirtilmektedir. Tabi ki burada 'Varroa'yu da unutmamak lazım. Arı ne zaman dirençten düştü o zaman da Varroa yükselecektir. Bu raporların hepsini toparlayarak 10 Eylül 2018 tarihinde Bakanlığımıza müracaatlarımızı yaptık. Bizim talebimiz arı sağılığı ile ilgili özellikle Varroa ile ilgili toplu mücadele etkinliklerinden arıcılarımıza toplu mücadele ilaçlarının desteklenmesini talep ettik. İkincisi de polen ikamesi yemlerin verilmesi konusunda da arıcılarımıza beslenme desteği talep ettik” dedi.

VARROA NEDİR?
Varroa; arılarda kanat ve bacaklarda deformasyon, kısa bacaklılık gibi vücut anormallikleri ve yetişkin arılarda verim düşüklüğüne neden olan, hatta kovanın tamamen sönmesine bile sebep olabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Bir kovandan diğer kovana kolayca bulaşabilecek, önlem alınması gereken önemli bir hastalıktır.

Türkiyede arı ölümleri arttı

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