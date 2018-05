Türkiye'de Anneler Günü ne zaman kutlanır?

Anneler Günü, milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Evlatlarını büyütüp yetiştiren ebeveynleri ihya etmek için kutlanan Anneler Günü, güzel sözler ve hediyelerle bütünleşecek. Peki, milyonlarca vatandaşın hazırlıklarına şimdiden başladığı Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Anneler Günü, besleyip büyüttükleri evlatlarını her koşulda seven, onların mutluluğu için her şeylerini feda etmeye hazır olan anneler için bu sene de önemli bir boyut taşıyacak. Anneler Günü her sene olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının ikinci pazarında, yani 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ'NDE NASIL HEDİYE ALINMALI?

Naif annelere; yazdığınız bir şiirle veya bir çift güzel sözle bile annenizin gözlerinin dolduğunuz görüyorsanız; kavanozunun üzerine duygu dolu mesajınızı yazdırabileceğiniz çikolatalar, ikinizin resmini koyduğunuz bir çerçeve veya en sevdiği çiçeği alabilirsiniz.

Sanatsal annelere; sanatın dünyasında büyülenen bir anneye sahipseniz; resim kursuna kayıt yaptırabilirsiniz, yatak odasına veya evin herhangi bir yerine asabileceği bir tablo, çok gitmek istediği bir tiyatro oyunun biletini alabilirsiniz.

Keyif yapmayı seven annelere; sık yorulan, stresli ve içi rahat durmayan bir anneniz varsa onu kolunuza takıp bir otelin spasına götürebilirsiniz. Veya kendi başına gidebileceği bir yenilenme seansı hediye edebilirsiniz. Evde kullanmak için ise yatıştırıcı sabunlar, kremler ve banyo köpükleri alabilirsiniz.

Spor tutkunu annelere; spor salonundan çıkmayan, arkadaşlarıyla yüzmeye, yürümeye gitmeye bayılan bir anneniz varsa ona spor yaparken kullanabileceği eşyalar hediye edebilirsiniz. Spor çantası, eşofman takımı, ayakkabılar veya termal taytlar annenizin hoşuna gidebilir.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ısıgının aldtında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem.. Anneler günün kutlu olsun!



Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın… En aziz varlığımız Anneler günün kutlu olsun anneciğim.



Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.



Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.



Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.



Biricik annem..Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..



Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Ne zaman zorda kalsam bana bir çıkar yolu buldun. Karanlıkta kaldığımda ay gibi parlayan ışığım, soğukta üşüdüğümde içimi sıcacık ısıtan sevginle her zaman yanımda oldun. İyi ki varsın iyi ki benim annemsin. Anneler Günü'n kutlu olsun sevgili annem.



Bu dünyadaki en güvenli sığınağım sensin, tüm fırtınaları atlatmamı sağlayacak değerli limanım. Sen benim en güzel şansımsın, başımın tacısın. Anneler Günü'n kutlu olsun.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik annem, küçükken bana ninniler söylerdin ya bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. AnneIer Günü'n kutIu oIsun.



Senin kucağın, merhametin ve sevgi dolu bakışların beni yaşama bağIıyor sevgiIi anneciğim, AnneIer Günü'n kutIu oIsun.



Bir günümde değil her günümlesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun.



Benim birtanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Hep birlikte olmak dileğiyle...



Benim için he rşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Gücüme güç, umuduma umut katan annem Anneler Günü'n kutlu olsun anneciğim.



Sen evimizin kraIiçesi, başımızın tacısın. Hüznümüzü sevince dönüştüren harika kadın, AnneIer Günü'n kutIu oIsun.



Sen mutlulukların en büyüğünü, her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Seni çok seviyorum. Anneler Günü'n kutlu olsun.