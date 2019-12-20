Türkiye'de 10 yılda 35 bin göçmen kaçakçısı yakalandı

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor. Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 2 gün önce lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, özellikle Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden göçmenler, şişme botlar, sandallar veya teknelerle Avrupa ülkelerine gitmek için göçmen kaçakçılarına binlerce dolar ödüyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 11 Aralık 2019 verilerine göre bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı rekor düzeyde artarak 432 bine yükselmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl ise 268 bin göçmen Türkiye’de yakalanmıştı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişiler düzensiz göçmen olarak tanımlanırken 15 yılda yakalananların sayısı ise 1 milyon 726 bin oldu. Bu yıl en çok göçmenin yakalandığı dönem Eylül ayı oldu. Eylül'de toplam 67.341 göçmen yakalandı.Özellikle kış döneminde göçmen hareketliliğin azalması istatistiklere de yansıdı.Ocak ayında 13 bin 589 kişi yakalandı.

6 YILDA 418 BİN AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Türkiye'de 6 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısında ise ilk sırada Afganistan vatandaşları 418 bin ile ilk sırada yer aldı.2012 yılında 12 bin 248, bu yıl ise 192 bin 413 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Türkiye’de yakalandı. Afganistan uyrukluları sırasıyla 173 bin 795 kişi ile Pakistanlılar ve 305 bin 670 ile Suriyeliler takip etti.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI SAYISI DA REKOR DÜZEYDE ARTTI

Türkiye’de yakalanan göçmen kaçakçı sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. 10 yılda yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı 35 bini bulması dikkat çekti. 2011 yılında 1711, sadece bu yıl 11 Aralık itibariyle 8 bin 604 göçmen kaçakçısı yakalandı.

TÜRKİYE’DE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI



2019: 432.632(Ocak-11 Aralık)



2018:268.003



2017:175.752



2016:174.466



2015:146.485



2014:58.647



2013:39.890



2012:47.510



2011:44.415



2010:32.667



2009:34.345



2008:65.737



2007:64.290



2006:51.983



2005:57.428







BU YIL YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN UYRUKLARI







Irak:11.753



Afganistan:192.413



Pakistan:67.561



Suriye:53.239



Moldova:191



Filistin:11.971



Myanmar:257



Gürcistan:2044



İran:8.297



Diğer:84.906

YAKALANAN GÖÇMEN KAÇAKÇI SAYISI

2019: 8.604(Ocak-Aralık)



2018:6.278



2017:4.641



2016:3.3.14



2015:4.471



2014:1506



2013:1469



2012:1484



2011:1292



2010:1711