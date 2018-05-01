İşte saat saat 1 Mayıs

DAKİKA DAKİKA 1 MAYIS

20.40

1 Mayıs nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatılan Taksim Meydanı'nda saat 20.40 itibariyle tedbirler sona erdi

17:45

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı. Katılımcılar alandan ayrıldıktan sonra temizlik görevlileri çalışmalarına başladı.

SAAT 17.00



İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çeşitli nedenlerle 82 işi gözaltına alındı. Beyoğlu'nda 14, Beşiktaş'ta 60, Şişli'de 2, Maltepe'de ise 6 kişi gözaltına alındı.



Polis, Beşiktaş Meydanı'nda toplanarak slogan atan gruplar ile Şişli ve Beyoğlu'ndan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'na gitmek isteyen kişilere, dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan gruplara müdahale eden polisler, 71 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca Maltepe Sahil Miting Alanı'ndaki kutlamalar sırasında görevli memura mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Beyoğlu Piyalepaşa'da ihbar üzerine arama yapan ekipler, çalıların arasında fitil ateşlemeli, parça tesirli, basınç etkili el yapımı patlayıcı buldu.

HATAY'DA ÇARPICI GÖRÜNTÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sırtındaki çuvalla kutlamaları izleyen kağıt toplayıcısı küçük çocuk ise günün en ilginç anını ortaya koydu.

SAAT 13.30 MALTEPE'DE PROGRAM BAŞLADI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları, Maltepe sahil Etkinlik alanında başladı.



Katılımcıların kutlamaların yapıldığı alana girişi, saat 13.30 itibarıyla tamamlandı. Miting alanının dolması nedeniyle geride kalan bazı kortejlerin alana girmesinde zorluklar yaşandı. Kurulan platformun yanındaki bölümde, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Gülay Yedekci ve Ali Şeker ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı tiyatro oyuncuları, sanatçılar birlikte yer aldı. Protokolde bir sandalye boş bırakıldı. Boş sandalyeye Edirne Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafı konuldu.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da etkinliğe katıldı.

Yoğunluk nedeniyle yarım saat geç başlayan programda, katılımcıların alandaki yerini almasının ardından 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Programda daha sonra DİSK Korosu tarafından çeşitli türküler ve marşlar seslendirildi.

TÜRKLER'İN KIZI TAKSİM'DEYDİ

1 Mayıs kapsamında DİSK adına Birleşik Metal İş Sendikası ile Nakliyat İş Sendikası Taksim Meydanı’ndaydı. DİSK kortejinin pankartını taşıyanlar arasında, 22 Temmuz 1980’de öldürülen DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler de vardı. Nilgün Türkler, 1 Mayıs 1977’de ölenleri saygıyla andıklarını, Taksim’in 1 Mayıs alanı olması gerektiğini söyledi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakan DİSK üyeleri ardından Kazancı Yokuşu’na giderek karanfil bıraktı. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. (Eyüp SERBEST/İSTANBUL)

DAKİKA DAKİKA 1 MAYIS

SAAT 12.48

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe'deki miting alanında düzenlenecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlaması için vatandaşların alana girişleri sürüyor.

SAAT 12.30

52 KİŞİ GÖZALTINDA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Beşiktaş ve Beyoğlu'nda 52 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Meydanı'nda toplanarak slogan atan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerine, dağılmaları uyarısında bulundu.

Dağılmaları yönündeki uyarıyı dikkate almayan gruba müdahale eden Çevik Kuvvet polisleri, 50 kişiyi gözaltına aldı.

Beyoğlu'nda ise Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 2 kişiye gözaltı işlemi uygulandı.

Gözaltına alınanlar otobüslerle emniyete götürüldü. - AA



Beşiktaş, Çarşı içindeki Kartal heykelinin yakınında toplanan 10 kişilik bir grup ‘Nitelikli eğitim için 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz” yazılı pankart açıp yürüyüşe geçti. “Yaşasın 1 Mayıs” sloganı atan gruba çoğunluğu sivil olan polisler müdahale etti. Polislerin göstericileri gözaltına alması sırasında bazı esnaf ve vatandaşlar da tepki gösterdi. Gözaltına alınan göstericiler emniyete götürüldü.

SAAT 11.25

MİTİNG ALANINA GİDİŞLER BAŞLADI

İstanbul’daki 1 Mayıs mitinginin adresi Maltepe Meydanı’na girişler başladı. 1 Mayıs 2018 Birlik, Mücadele ve Dayanışma Bayramı mitingi için yürüyüşler üç koldan saat 12.00’de, miting programı ise saat 13.00’te başlayacak.

DİSK üyesi sendikaların, diğer işçi sendikalarının başında olduğu kortej Turgut Özal Sahil Bulvarı Kartal-Cevizli tarafında toplanacak.

KESK-TMMOB ve TTB'nin başında olduğu kortej ise Turgut Özal Sahil Bulvarı İdealtepe tarafında toplanıp miting alanına yürüyecek.

SAAT: 11.15

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda kamu çalışanlarının hak kayıplarına dikkati çekmek amacıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir araya gelen HAK-SEN üyesi bir

grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıplak ayakla yürüdü.

Anıta çelenk bırakan sendika üyeleri adına açıklama yapan HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, kamu çalışanlarının hak kayıplarını dile getirmek maksadıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldiklerini söyledi.

Çivi, 1977'de emek için hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Onların faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz" dedi.

SAAT: 11.00

Beşiktaş Barbaros Caddesi'nde toplanan bir grup yürüyüş yapmak istedi. Polis, gruba müsaade etmedi. Polis müdahalesi sırasında kısa süreli arbede yaşandı. polis gruptakileri gözaltına aldı.











1 MAYIS'TAN NOTLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’ kapsamında saat 04.00’ten etkinlik bitimine kadar Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapattı.

Unkapanı Köprüsü’nden ve Perşembe Pazarı’ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa’dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere’den gelen akım, Divan kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.

Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım, Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane’den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli’den gelen akım, Yedikuyular Caddesi'ne ve Taksim Tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendiriliyor.

Defterdar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkan yol kapatılarak, akım Firuzağa meydan, Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi'yle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine veriliyor.



İstiklal Caddesi

TAKSİM MEYDANI'NA KİMSE ALINMIYOR

Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı’na kimse alınmıyor. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.



TURİSTLER VALİZLERİYLE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda Taksim'e gelen turist kafilesi valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Ellerinde valizler Sıraselviler Caddesi'ne yürüyerek gelen turistler, Kazancı yokuşunda bulunan otellerine gitmeye çalıştılar.



Yokuşa giriş bariyerlerle kapatıldığı için turistler polislerden yardım istedi. Polisler bariyeri açarak kafileye geçiş izni verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE



1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen Halkın Kurtuluş Partili (HKP) yaklaşık 15 kişilik bir grup, Beşiktaş’ta toplanıp pankart açtı. “Taksim’de 1 Mayıs engellenemez” diye slogan atıp yürümeye başlayan gruba polis müdahale etti. Polis göstericileri gözaltına aldı. (Ceylan SEVER / HÜRRİYET)





ŞİŞLİ'DE POLİSTEN İŞ MAKİNELİ ÖNLEM

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye Caddesi de polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Şişli Camisi önünden kapatılan yol nedeniyle araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Şişli Camisi çevresinde de polis şüpheli araçları durdurup arama yapıyor. Kontrollerden sonra araçların geçişine izin veriliyor. Öte yandan bir iş makinesi de kurulabilecek barikatların kaldırılması için bölgede bekletiliyor. (DHA)





MALTEPE SAHİLİNE ÇIKAN YOLLAR DA KAPATILDI

Ayrıca, kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yolların, trafik tedbirleri kapsamında barikatlar ve çekici araçlarla kapatılması sağlandı.



Maltepe sahiline çıkan ara yollar da kapatıldı

HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK

Avrupa yakasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi.

Alternatif güzergâhlar:

Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe pazarından gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa’dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere’den gelen akım, Divan kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım, Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine, Şişhane’den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli’den gelen akım, Yedikuyular Caddes'ne ve Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine, Defterdar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkan yol kapatılarak, (Firuzağa meydan) akım akarsu yokuşu ve taktaki yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi'yle kesişim noktasından kapatılarak akım Karaköy istikametine, Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Anadolu yakasında trafiğe kapatılacak yollar ise şunlar:

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), Şehit Nedim Özpolat Sokak.

Alternatif güzergâhlar şöyle: "Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100, Mimar Sinan Caddesi.

ANKARA'DA KAPALI YOLLAR

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Salı günü 10.00-17.30 saatleri arasında Sultan Saygılı başkanlığında oluşturulan 7 kişilik düzenleme kurulu organizesinde Kazım Karabekir Caddesi AKM yanında toplanılarak Anadolu Meydanı’na kadar yürümek suretiyle “1 Mayıs İşçi Bayramı” konulu açık hava toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Söz konusu yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle 30 Nisan Pazartesi günü saat 00.00’dan 1 Mayıs Salı günü açık hava toplantısı sona erene kadar Anıt Caddesi'nin (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) trafiğe kapatılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca 1 Mayıs Salı günü saat 07.00’den itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar şu yolların trafiğe kapatılacağı ifade edildi:



"Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası açılan cadde ve sokaklar), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile açılan cadde ve sokaklar), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."



Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtilen açıklamada, "Ayrıca söz konusu açık hava toplantısında emniyet tedbirlerinin etkin bir şekilde alınabilmesi ve herhangi bir müessif olayın meydana gelmesini önlemek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi üzerinde, Ulaştırma kavşağı ve Anadolu Meydanı çevresinde oluşturulacak tüm arama noktalarında açık hava toplantısına katılmak için gelen şahısların çanta (sırt çantası vb.) veya makyaj malzemesiyle arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyecektir" denildi.