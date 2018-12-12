Türkiye Yeşil İklim Fonu’ndan pay istiyor
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Katoviçe’de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı’na katıldı.
Kurum, aşırı tüketimin çevreyi tahrip ettiğini, ekosistemdeki dengeyi bozduğuna dikkat çekti. İklim değişiminin dünyanın geleceğini tehdit ettiğini belirten Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele için ortak çabalara katılmayı taahhüt ettiğini hatırlattı: “Burada en büyük beklentimiz, Yeşil İklim Fonu altındaki finans desteğine erişimimizi sağlayacak kararın Polonya’da alınmasıdır. Bu, Paris Anlaşması’na taraf olma sürecimize ivme kazandıracaktır.”
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