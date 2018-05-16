Türkiye yardıma hazır

Ankara, İsrail’in izin engelini kaldırması için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Engellerin kalkması durumunda, Genelkurmay Başkanlığı’nın 5 ya da 6 uçağıyla Gazze’ye giderek olabildiğince çok yaralıyı Türkiye’ye getirmesi planlanıyor.



Kızılay da 1.5 milyon TL değerindeki ilaç ve tıbbı malzemeyi Filistin’e sevk için hazır. Türk Kızılayı, SMS ile yardım kampanyası da başlattı. Kampanyaya katılmak isteyenler ‘BAĞIŞ’ yazıp ‘2868’e mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek. Diyanet, Filistinliler için 90 bin camiden sala okuttu.



