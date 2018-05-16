Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye yardıma hazır

    Türkiye yardıma hazır

    Gizem KARAKIŞ
    16.05.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE, İsrail’in Kudüs’te yaptığı katliamın ardından Filistin’deki yaralılara yardım için devreye girdi.

    Ankara, İsrail’in izin engelini kaldırması için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Engellerin kalkması durumunda, Genelkurmay Başkanlığı’nın 5 ya da 6 uçağıyla Gazze’ye giderek olabildiğince çok yaralıyı Türkiye’ye getirmesi planlanıyor.

    Kızılay da 1.5 milyon TL değerindeki ilaç ve tıbbı malzemeyi Filistin’e sevk için hazır. Türk Kızılayı, SMS ile yardım kampanyası da başlattı. Kampanyaya katılmak isteyenler ‘BAĞIŞ’ yazıp ‘2868’e mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek. Diyanet, Filistinliler için 90 bin camiden sala okuttu.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri