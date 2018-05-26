Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye yakalayıp Fransa'ya teslim etti!

    Türkiye yakalayıp Fransa'ya teslim etti!

    Hürriyet Haber
    26.05.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin 27 yaşındaki Fransız vatandaşı DEAŞ'lı teröristi, Fransa'ya teslim ettiği bildirildi.

    Fransa basını, Türkiye'nin Amar F. isimli 1991 Fransa doğumlu DEAŞ'lı teröristi Fransız yetkililere 23 Mayıs’ta teslim ettiğini bildirdi. 2013 yılında DEAŞ terör örgütüne katılan terörist, 2017 son bahar döneminde Türkiye tarafından ele geçirilmiş, ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan soruşturma açılmıştı.

    TÜRKİYE 200'DEN FAZLA DEAŞ'LIYI FRANSA'YA TESLİM ETTİ

    Geçtiğimiz aylarda Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrayan DEAŞ'ta, teröristler ülkelerine dönüyor. Fransa'ya dönen teröristlerin nasıl yargılanacağı ülkede tartışılırken, Türkiye'nin bugüne kadar 200'den fazla Fransız vatandaşı DEAŞ terör örgütü üyesini Fransa'ya teslim ettiği tahmin ediliyor.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (26.05.2018) İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: HABER , haberler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri