‘Türkiye Vizyonu’nu açıkladı: Adalet, üretim, huzur

Karamollaoğlu, “Her seçim önemlidir, ancak bu seçim gerçekten tarihi bir özelliğe sahiptir. 24 Haziran uçurumdan önceki son çıkıştır” dedi. Saadet Partisi’nin ATO Kongre Merkezi’ndeki toplantısı, ‘Değiştir Türkiye’, ‘Türkiye’ye Bilge Başkan’ temasıyla yapıldı ve ‘Değiştir’ adlı seçim müziği seslendirildi. Vizyonun ana başlıklarını, ‘Özgürlük, sanayi, adalet, üretim, bereket, huzur’ olarak açıklayan Karamollaoğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Vatandaşın bilgisine ulaşamadığı hiçbir ihale, sözleşme ve benzeri işlem bırakmayacağız.

Kutuplaşmaya fırsat vermeyeceğiz.

İdare ve iradede temel ölçümüz her zaman hukukun üstünlüğü olacaktır. Saadet iktidarında herkes ‘Ankara’da hâkimler var’ diyebilecektir.

Kürt sorununu hak ve adalet çerçevesinde çözeceğiz.

Yoksulluk sınırının altında aylık alan emekli kalmayacaktır. Emeklilerimizin maaşlarına her yıl refah payı adı altında en az o yılın büyüme oranı kadar ilave zam yapılarak ekonomik büyümeden pay sağlanacaktır. Aynı gün ve aynı kazanca sahip emeklilere ödenen aylıklar arasındaki eşitsizlik giderilecektir. Emeklilerimiz tıbbi katılım paylarından muaf tutulacaktır.”





‘KADINA ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ’

“Asgari ücret yoksulluk sınırının üstünde olacak” diyen Temel Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

İşsiz sayısı 3.5 milyon kişi civarında. Bugün 700 bin gencimiz işsiz. Gençlere iş imkânı sağlanacak.

Partiye üye kaydeder gibi yapılan memur alımlarıyla gençlerin emeği hiçe sayılmaktadır. Siyasi tutumundan dolayı kimse işinden, kariyerinden mahrum bırakılmayacaktır.

Kadınlara yapılan her türlü saldırının karşısında duracağız.

Doğum yapan anneler, istedikleri takdirde, belki 2-3 yıla kadar doğum izni alabileceklerdir.”

‘TAMAM MI DEVAM MI DİYECEĞİZ’

SP Lideri Karamollaoğlu, konuşmasında şöyle dedi: “24 Haziran seçimleri millet iradesinin kayıtsız ve şartsız, hilesiz ve hurdasız tecelli ettiği demokrasi şöleni olacaktır. Her seçim önemlidir, ancak bu seçim gerçekten çok ama çok önemlidir ve tarihi bir özelliğe sahiptir. 24 Haziran uçurumdan önceki son çıkıştır. Vereceğimiz her bir oyla Türkiye’nin yönünü belirleyeceğiz, geleceğine karar vereceğiz. Tamam mı, devam mı diyeceğiz. Türkiye tıkanmıştır. Kendileri, ‘Bizde metal yorgunluğu var’ diyorlar. Metal yorgunu olan herhangi bir alet, edavat, artık kendi vazifesini ifa edemez. Bu bir ilmi kuraldır.”