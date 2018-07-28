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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
ZAMBİYA (İHA)
28.07.2018 - 19:52, Son Güncelleme:

Türkiye ve Zambiya arasında 12 anlaşma imzalandı

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Türkiye ve Zambiya arasında 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 10. BRICS Zirvesi için geldikleri Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından Zambiya'ya geçti. Resmi ziyarette Türkiye ve Zambiya cumhuriyetleri arasında 12 alanda iş birliği anlaşması imzalandı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar şöyle: 

"Lusaka’da TİKA Program Koordinasyonu Ofisi Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşması, Eğitim Alanlarında İşbirliği Anlaşması, Diplomatik Pasaport Hamleleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılması Anlaşması, Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması, Kolluk Eğitimi Anlaşması, Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması, Balıkçılık ve Hayvancılık Alanlarında İş Birliği Anlaşması, Turizm Alanında İş Birliği Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Alanında Anlaşma, Genlik ve Spor Alanlarında Anlaşma, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Zambiya Ulusal Yayın Kurumu Arasında İş Birliği Protokolü." 

Anlaşmaların imzalandığı tören sonrası iki ülkenin temsilcileri aile fotoğrafı çekindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Zambiyalı mevkiadaşı Edgar Lungu tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

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