Türkiye ve Pakistan'dan FETÖ açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye ve Pakistan'dan FETÖ açıklaması
GeriGündem Türkiye ve Pakistan'dan FETÖ açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.01.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Türkiye ve Pakistan'dan FETÖ açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye ve Pakistan'dan FETÖ açıklaması

Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han'la baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından yapılan Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, görüşmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Pakistan Başbakanı Han'a ziyaretinde üst düzey bir heyetin eşlik ettiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye-Pakistan 'kalpten kalbe' ikili ilişkilerinin tüm veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası önemi haiz konular hakkında görüş alışverişinde bulunan iki ülke liderleri; iki ülke halkları ve hükümetleri arasında eşsiz kardeşlik ilişkilerinin yüzyıllara uzandığını ve tam bir karşılıklı anlayış ve güven temelinde, ortak kültürel ve dini miras ile geleceğe dönük müşterek bir vizyona dayandığını yeniden teyit etmişler; iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin yıllar içinde ortak ilgi alanlarındaki tüm konularda zamanın sınamasından başarıyla geçen güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü büyük bir memnuniyetle not etmişlerdir."

İki liderin, temel ulusal çıkarları ilgilendiren konularda birbirlerine verdikleri karşılıklı güçlü desteği sürdürmeye ilişkin iradelerini yineledikleri de vurgulanan açıklamada, ikili ilişkilerini halklarının menfaatine daha da ilerletme konusundaki güçlü kararlılıklarının ifade edildiği aktarıldı.

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının, bünyesindeki çok sayıda çalışma gruplarıyla ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesindeki önemini yineleyen iki liderin, iki ülke arasında savunma ve savunma sanayi alanında sürekli gelişen iş birliğini memnuniyetle kayda geçirdikleri bildirildi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarının da ifade edildiği belirtilen ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ve tarım alanlarında iş birliği mekanizmalarının başlatılmasında mutabık kalmışlar. Halktan halka temasların eğitim, kültür, turizm ve gençlik alanlarında artırılacak değişim ve iş birliğiyle daha da geliştirilmesine karar vermişler. Her şekil ve tezahürüyle terör belasıyla mücadelede sarsılmaz taahhütlerini vurgulamışlar; Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarını teyit etmişler. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen Sekiz Ülke Örgütü dahil olmak üzere çok taraflı forumlar ve ilgili diğer forumlarda iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmişler. Bölgelerinde ve uluslararası alanda barış, güvenlik ve refah sağlanması ve sürdürülmesi yönündeki kararlılıklarını yinelemişler. Jammu-Keşmir sorununa sürekli bir diyalog süreci yoluyla ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde çözüm sağlanması ihtiyacını vurgulamışlardır."

Pakistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu'na (NTG) ayrımcı olmayan kriterler temelinde üyeliğine Türkiye'nin desteğinin belirtildiği ve Pakistan'ın NTG'nin Rehber İlkelerine uymasının ve NTG'ye üye olmasının küresel yayılmanın önlenmesi hedeflerini güçlendireceğinin teyit edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Afganistan'da sürdürülebilir barış ve istikrarın Afgan toplumunun tüm kesimlerinin arasında uzlaşıya varılması ile bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun desteğiyle sağlanabileceğini belirtmişler. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla Kıbrıs meselesinin adadaki iki halkın siyasi eşitliği temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara tam ve kararlı desteklerini yinelemişler." ifadesine yer verildi.

İki liderin, Filistin davasının önemini vurguladığının da aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kudüs'ün yasal statüsü ve tarihi karakterini değiştirmeye yönelik tüm girişimleri reddetmişler, başkenti Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki mücadelesinde Filistin halkına desteğini artırması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuşlar. İslam'ın gerçek değerlerini uluslararası forumlarda savunma ve İslam'ın tarihi imajını, mukaddes şahsiyetlerini ve temel itikatlarını kötüleme, aşağılama ve çarpıtma gayretlerine karşı iş birliğini artırmak hususunda mutabık kalmışlar. İkili temasların sıklığını en yüksek düzeyde daha da artırmak hususundaki güçlü kararlılıklarını belirtmişler.

Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi ilişkileri iki ülke halklarının yararına olacak şekilde ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında giderek daha güçlü bir ilişkiye dönüştürmek başta olmak üzere, karşılıklı barış ve refah için ortak çıkarların tüm alanlarında ilerletme yönündeki kararlılıklarını yinelemişler ve bu alanlarda daha fazla görüş alışverişi yapılmasını teminen Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin altıncı toplantısının karşılıklı uygun bulunacak tarihlerde Pakistan'da gerçekleştirilmesinde mutabık kalmışlardır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Binali Yıldırım'dan tepki çeken görüntüler hakkında çarpıcı açıklama: 'Bu rezilliğe bir son vereceğiz'

CHP'de 102 başkan adayı daha belli oldu... .Bir şehirde sürpriz değişiklik

Ukrayna’da katledilen genç kızın babası konuştu: 'O söylentileri biz de duyduk'

Şehidin hayatı dram çıktı! Daha 7 ay önce...