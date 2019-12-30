Türkiye ve Moldova'dan ortak açıklama yayımlandı

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümet Başkanlarının eşbaşkanlıklarında 30 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda tarafların, iki ülke arasındaki mevcut dostluk bağları, iyi ilişkiler, yakın siyasi diyalog ve çok boyutlu iş birliğinden duyulan memnuniyet vurgulandı.

Siyasi, güvenlik, ekonomik, ticari, enerji, ulaştırma, tarım, turizm, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve insani alanlarda yürütülen ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve bölgesel ve uluslararası konularda iş birliğinin geliştirilmesi kararlılıklarının teyit edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'ya getirilen değişikliklere dair protokolün 19 Şubat 2019 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak kimlikle seyahat imkanına kavuşmasından dolayı memnuniyet dile getirildi. Konsey bünyesinde, siyasi konularda iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ikili, bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulması ve öncelikli iş birliği alanlarının ve projelerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) ilk toplantısının iki ülke Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında 2020 yılında Kişinev'de yapılması kararlaştırılmıştır.

İkili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde ana mekanizma olan Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun gelecek toplantısının Ankara'da düzenlenmesi hususunda mutabık kalınarak, 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması temelinde, ikili ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların arttırılması, karşılıklı olarak şirketlerin ve yatırımcıların karşılaştığı sorunların aşılması ile ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki iradelerini ortaya koymuşlardır."

Moldova'da başta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla yapılanlar olmak üzere kalkınma alanındaki projelerin desteklenmesi ve sürdürülmesinin kararlaştırıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti arasında terörizmle mücadelede diyalog ve iş birliğinin derinleştirilmesi, askeri eğitim, savunma sanayi ve güvenlik alanlarında diyaloğun geliştirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi üzerinde anlaşmışlardır. Moldova Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ve ihtilafların barışçıl yöntemlerle çözümüne katkıda bulunulması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verilen önemi vurgulanmıştır.

Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri'nde, Komrat'ta muvazzaf bir Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu açma çalışmalarının 2020 yılı içinde tamamlanmasında mutabık kalmışlar; Moldova Cumhuriyeti'nde yaşayan Gagauzların kültürel kimliklerinin korunmasına ve Moldova Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü temelinde Gagauz Yeri'nin sosyal ve ekonomik gelişimine yönelik çabaları desteklemeyi kararlaştırılmıştır."

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının 2021 yılında Moldova'da düzenleneceği bildirildi.