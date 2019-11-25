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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.11.2019 - 23:23, Son Güncelleme:

Türkiye ve Katar'dan ortak bildiri

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Türkiye ve Katar'dan ortak bildiri

Türkiye ile Katar arasında yapılan Yüksek Stratejik Komite Beşinci Toplantısı sonunda ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, Türkiye ve Katar'ın Suriye'deki terörün sonlandırılması, Orta Doğu'da barışın tesisi, Kıbrıs ve Filistin sorunlarının çözümüne ilişkin ortak kararları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani eş başkanlığında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Yüksek Stratejik Komite Beşinci Toplantısı'nda imzalanan ortak bildiride, tarafların Orta Doğu'da ve bu bölgenin ötesinde uyuşmazlıkların barışçıl çözümü konusundaki ortak taahhütlerini yinelediği aktarıldı. Türkiye ve Katar'ın Kıbrıs meselesine ilişkin ise mevcut gerçeklere ve iki halkın siyasi eşitliği temelinde yapıcı diyalog yoluyla bir siyasi çözüme varılmasını vurguladığı kaydedildi.

Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin her iki tarafından endişelerini dile getirdiği belirtilen bildiride "Filistin'in haklı davasına olan taahhütlerini yinelemiş ve başkenti Kudüs olmak üzere, 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve sınırdaş bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik desteklerini yinelemiştir. Taraflar, Filistinli sivillere karşı aşırı ve orantısız güç kullanmaya devam edilmesini, İsrail'in Kudüs'ün yasal statüsünü aşındırma amaçlı ardı arkası kesilmeyen girişimlerini, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini genişletme faaliyetlerini ve İsrail makamlarınca Filistinlilerin mülklerinin yıkılarak el konulmasını şiddetle kınamışlardır" ifadelerine yer verildi.

YENİ GERÇEKLİKLER YARATMA GİRİŞİMLERİ REDDEDİLDİ

Bildiride, tarafların DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ve iltisakları da dâhil olmak üzere, terör örgütlerinden kaynaklanan tehdide karşı iş birliği yapma kararlılıklarını yinelediği belirtildi. Ayrıca, Suriye'de yaşanan çatışmaların sona ermesi için Suriye’nin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik, iki tarafında da siyasi süreci destekleme kararı bildiride yinelendi. Suriye'de süregiden ihtilafa hiçbir askeri çözüm getirilemeyeceğinin altının çizildiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, Suriye'de süregiden ihtilafa hiçbir askeri çözüm getirilemeyeceğinin ve ihtilafın yalnızca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 (2015) sayılı Kararı'na uygun bir şekilde müzakere edilmiş bir siyasi süreçle çözülebileceğinin altını çizmişlerdir. Bölgede sükûneti tesis etme ve güvenilir ve sürdürülebilir siyasi çözüme katkıda bulunmaya yönelik çabaları desteklemek üzere, uluslararası topluma çağrıda bulunmuşlardır. İki taraf da Anayasa Komitesi'nin bu amaç doğrultusunda kurulmasını memnuniyetle karşılamış ve desteklemişlerdir. Her iki taraf da terörle mücadele bahanesiyle bölgede yeni gerçeklikler yaratmaya yönelik tüm girişimleri reddetmiş ve komşu ülkelerin ulusal güvenliklerinin yanı sıra Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı koyma konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Türk tarafı, bu bağlamda, Barış Pınarı Harekâtı'na verdiği destekten ötürü Katar Devleti'ne teşekkürlerini iletmiştir."

Ortak bildiride, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yardım eli uzatmada taraflar arasındaki iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Türk tarafının, Suriyelilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yardımcı olan Katar Hayır Kurumu ve Katar Kızılayı aracılığıyla Katar'ın sağladığı desteği memnuniyetle karşıladığı belirtilen bildiride, Türk tarafının, Katar'ın gelecekte de katkılarını sürdürme taahhüdünü takdirle karşıladığı vurgulandı.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMA TAAHHÜTLERİ YİNELENDİ

Bildiride ayrıca, her iki tarafın da yerinden edilmiş Suriyelilerin, Suriye'ye güvenli ve gönüllü bir şekilde yeniden dönüşlerini kolaylaştırmak için uluslararası çabaları desteklemeye yönelik taahhütlerinin altını çizdiği kaydedildi.

KATAR EMİRİ: "TÜRKİYE-KATAR ORTAKLIĞI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HEDEFLERİNE İLERLİYOR"

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar ortaklığının, başarılı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlediğini belirtti.

Emir Al Sani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan ile ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını belirten Şeyh Temim, iki ülkenin ve bölge halklarının menfaatlerine hizmet edecek şekilde bu ortaklıktaki potansiyeli en uygun haliyle kullanma konusunda anlaştıklarını aktardı.

Emir Temim, paylaşımında "Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde hedeflerine doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin sürekli gelişme halinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Katar'ı ziyaret etmişti. Erdoğan ile Katar Emiri Temim, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci

Toplantısı'na başkanlık etmiş ve iki ülke arasında 7 anlaşma imzalanmıştı.

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı
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