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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
01.11.2018 - 21:28, Son Güncelleme:

Türkiye ve ABD'den 15.53 devriyesi

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Türkiye ve ABD'den 15.53 devriyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Amerikan Silahlı Kuvvetleri arasında Menbiç’te müşterek devriye dün saat 15.53’te başladı. Müşterek devriye, iki ülke askeri unsurlarının 2 Ekim’de ortak eğitime başlamasından bir ay sonra hayata geçti.

SURİYE’nin Menbiç bölgesinde müşterek devriyenin başlayacağına dair ilk sinyali Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kısa süre önce, “Bugün, yarın başlar” diyerek vermişti. Akar dün de TBMM’de bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu’nda ortak devriyenin dün saat 15.53’te başladığını duyurdu. Bakan Akar, “Bizim ABD ile beraber Münbiç’te (Menbiç) yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi saat 15.53’te başlamış bulunuyor” bilgisini paylaştı. Bu kapsamda, Gaziantep’te iki ülke askerlerinin bir ay boyunca süren eğitimleri sonrası dün iki ülke askeri unsurları Menbiç kırsalında birbiriyle koordineli/ortak devriyeyi başlattı.

100’ER ASKERE EĞİTİM

İlk etapta her iki ülkeden 100’er asker ortak devriye eğitimi aldı. Ortak devriyenin sağlanması için başta parola ve telsiz kodları olmak üzere, güzergâh, devriyeye katılacak araç ve peronel sayısı, gözetleme noktaları gibi birçok teknik konuda işbirliği eğitimleri verildi.

PYD/YPG UNSURLARI BOŞALTILACAK

Menbiç’te ortak devriyeyi de kapsayan Türkiye ile ABD mutabakatı, iki ülke dışişleri bakanlarınca 4 Haziran’da Washington’da kararlaştırılmıştı. Türk tarafı bu mutabakat uyarınca, Menbiç’te ortak devriyeye başlanması ve iki ülke askeri unsurlarının Menbiç merkezine girip, PYD/YPG unsurlarının kent merkezini 5 Eylül itibariyle boşaltmış olması gerektiğini savunuyordu. Türk tarafının belirttiği bu tarihten yaklaşık iki ay sonra ancak ortak devriyeye geçilmiş oldu. ABD tarafı ise ısrarla bir tarih belirtilmediğini ve Menbiç merkezinin boşaltılacağına dair bir şart olmadığını öne sürmüştü.

Ortak devriye sonrası iki ülke askerlerinin kent merkezine birlikte giriş yapıp yapmayacakları hâlâ merak konusu. Türkiye, terör örgütü PYD/YPG’nin Menbiç merkezini boşaltmasından sonra ilçede Arap unsurların ağır bastığı yerel bir yönetim kurulmasını istiyor.

TSK ile ABD unsurları arasında şimdiye kadar 68 kez yapılan birbirinden bağımsız/koordineli devriye 18 Haziran’da başlamıştı. Türk ve ABD askerlerinin devriyesi Menbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı’nın civarında yürütülüyor. TSK unsurları zırhlı personel taşıyıcılarıyla gerçekleştirdiği devriyede, gerektiğinde halkın acil ihtiyaçlarını da karşılıyor.

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