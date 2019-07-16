Türkiye Vagon Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 26 sürekli işçi alımı yapacak
Türkiye Vagon Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden sürekli işçi alımı için ilan yayımladı. Yapılan duyuruya göre, Türkiye Vagon Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğü'ne 26 sürekli işçi alımı yapılacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (TÜİK) aracılığıyla işe alım yapılacak.
Talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınladığı tarihten itibaren beş gün içerisinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya hizmet merkezleri ya da www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru yapıp nihai listede yer alan adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sözlü sınava tabi tutulacaktır.
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