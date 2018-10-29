Türkiye uyumadı! Cumhuriyet Bayramı gece de kutlandı
Cumhuriyet’in 95. yılı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Birçok kentte binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte kortej halinde yürüdü.
ANKARA
Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretler, akşam saatlerinde de Anıtkabir'e gelmeye devam etti.
İSTANBUL
BEŞİKTAŞ'TAKİ CUMHURİYET COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yılını fener alayı yürüyüşü ve konser programlarıyla kutladı. Barbaros Bulvarı boyunca coşkulu kalabalığın eşlik ettiği yürüyüş havadan görüntülendi.
Beşiktaş Belediyesinin her yıl binlerce İstanbulluyu büyük bir coşkuyla bir araya getirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 95. yılında da farklı etkinliklerle kutlandı. Saat 19.00’da Balmumcu'da toplanan binlerce Beşiktaşlı ellerinde Atatürklü Türk bayrakları, dillerinde Cumhuriyet marşları ile Barbaros Meydanı'na yürüdü.
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç ve eşi Günay Doğaç'ın da katıldığı fener alayına katılan binlerce vatandaş Barbaros Meydanı'na geldi. Ardından Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş Belediye Başkan Vekil Tahir Doğaç yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet sevdalıları Mustafa Kemal'in yiğitleri 95. yılımızı kutladığımız etkinliğimize hoş geldiniz" diyerek yürüyüşe katılan binlerce vatandaşı selamladı.
Yürüyüşün ardından Barbaros Meydanı’nda kurulan dev platformda önce belediye folklor ekibi bu özel güne hazırlanan gösterilerini sundu. Ardından 29 Ekim coşkusu iki usta isim Leman Sam ve Ege konserleriyle son bulacak.
İZMİR
350 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan İzmirliler, Konak Pier Alışveriş Merkezi'nden Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.
Genç-yaşlı binlerce İzmirlinin katıldığı yürüyüşü bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Yürüyüş, Alsancak Vapur İskelesi'nde son buldu.
ANTALYA
AKSEKİ'DE FENER ALAYI DÜZENLENDİ
Antalya'nın Akseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında toplanan çok sayıda vatandaş Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal ve diğer ilçe protokol üyeleri öncülüğünde ellerinde fenerler, Atatürk posteri ve dev Türk Bayrağı ile bando eşliğinde Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi.
Çarşı içerisinden geçerek Hastane ve İnönü caddeleri güzergahını takip eden grup, yürüyüşü başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı. Daha sonra istiklal marşının okunması ile sonlandırdı.
Kaymakam Nasır ve Belediye Başkan Uysal,yürüyüş sonunda katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak teşekkür etti.
ADANA
MEŞALELER CUMHURİYET’İN 95. YILI İÇİN YANDI
Adana’da Cumhuriyet’in 95’inci yıldönümü dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.
Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı’nda başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerindeki fener, Türk bayraklarıyla Atatürk Parkı’na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında binlerce kişi ağızdan,” Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Paşa” sloganları attı. Yürüyüşe, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte, klasik otomobiller de vatandaşlara eşlik etti.
MANİSA
SALİHLİ, CUMHURİYET BAYRAMI'NDA FENER ALAYI İLE AYDINLANDI
Manisa’nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 95’inci yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü büyük bir katılımla yapıldı. Saat 19.23’de başlayan fener alayına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Salihli’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Gündüz gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından akşam Salihli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen fener alayına ise yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’ndan Kent Meydanı'na kadar ellerindeki Türk bayrakları, fener ve meşalelerle yürüyen kalabalığa, evlerinin balkon ve pencerelerinden vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Korteje Salihli Atlılar Derneği Atları ile motosiklet grupları da motosikletleri ile eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunduğu Kent Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için şehit olan tüm kardeşlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Fener alayına katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
TOKAT
ERBAA'DA ÖĞRENCİLERDEN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ
Tokat'ın Erbaa ilçesinde özel bir lise tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yılı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçedeki özel bir lise 95 metre uzunluğunda Türk Bayrağı hazırladı. Hazırlanan bayrakla birlikte öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe; Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, Jandarma Komutanı Emre Çelebi ile birlikte yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.
Öğrencilerin taşıdığı Türk Bayrağı ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Düzenledikleri yürüyüşe katılan herkese teşekkür eden okul müdürü Volkan Selçuk,"Cumhuriyetimizin 95'inci yılına özel 95 metre uzunluğunda Türk Bayrağı hazırladık. Öğrencilerimiz eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdik. Veliler ve vatandaşlarımız da yürüyüşümüze yoğun ilgi gösterdi. Katılan herkese çok teşekkür ediyor, Cumhuriyet Bayramı'mızı bir kez daha kutluyorum" dedi.
SAMSUN
BAFRA'DA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ
Samsun’un Bafra ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.
Cumhuriyetin 95. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüş Musa Cevher Dudayev Bulvarı Anadolu Lisesi önünden başladı. 19 Mayıs Polis ekibi bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte Gençlik Caddesi üzerinden devam eden yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.Meydanda yakılan meşaleler ve söylenen marşların ardından yürüyüş son buldu.
Yürüyüşe Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
YALOVA
COŞKULU YÜRÜYÜŞ
Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı.
Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne ilgi büyük oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü için binlerce kişi başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı. Atatürk desenli tişört giyerek meydanda yürüyüş için toplananlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovalıların bayramını kutladı. Ardından elinde bayraklar ve meşaleler taşıyan binlerce Yalovalı, marşlar eşliğinde yürüdü.
Yürüyüş, Cumhuriyet, Fatih, Spor, İstanbul, Cengiz Koçal caddeleri güzergâhında devam ederek başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşe Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Mekrezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da katıldı. Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir de havai fişek gösterileri yapıldı.
ÇORUM
SUNGURLU CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Törende konuşan Kaymakam Mithat Gözen, “29 Ekim 1923'de varımızı yoğumuzu ortaya koyarak gerçekleştirdiğimiz bir istiklal harbinin ardından kurduğumuz Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değişikliği değil, aynı zamanda yeni devletimizin ilanıydı. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık Türk Devlet geleneğinin son halkasıdır. Zor şartlarda ve kıt imkanlarla kurulan devletimiz tam 95 yaşındadır. 95 yılda çok önemli mesafeler kat ettik. 12 milyon nüfuslu genç ve eğitimli nüfusunu savaşlarda yitirmiş bir ülkede ve 80 milyon nüfuslu, nüfusun yaş ortalaması 29 olan her ilde 200'ye aşkın üniversitesi modern barajları yolları hastaneleri ve okulları olan bir ülkeye dönüştük bin şükür” dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda büyük işler başarıldığını anlatan Kaymakam Gözen, “Türkiye Cumhuriyetinin başarı hikayesine yeni başarı hikayeleri ekleyeceğiz. Hiç bir tehdit karşısında korkmadan hiç bir güçlük karşısında yılmadan çalışacağız ve bizden sonraki nesillere daha güçlü Türkiye bırakacağız. Türkiye Cumhuriyetini edebiyen yaşatacağız. Kalplerimizde iman gözlerimizde cesaret ve inançla yarınlara daha güçlü yürüyerek daha güçlü bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, 10. yıl nutku ve şiirlerin okunmasıyla devam eden programda,.Cumhuriyet bayramı dolayısıyla okullar da düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Program halk oyunları gösterisi ve geçit töreninin ardından sona erdi.
Atatürk Meydanı önünde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Ahmet Yasin Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Salih Çetiner, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.
GİRESUN
Giresun Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenledi.
KARABÜK
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Köydeki vatandaşlar fener alayına katılanları alkışladı.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Köprübaşı Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla sahil dolgu alanına kadar yürüdü.
ZONGULDAK
BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA YÜRÜDÜ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, İstasyon Caddesi'nden başladı. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları attı. Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Çalan marşlar eşliğinde bir süre daha Cumhuriyet coşkusunu yaşayan halk, yerel sanatçıların verdiği konserin ardından dağıldı.
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