24 Haziran seçimlerini kazanarak Türkiye’ye huzur getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Birlikte, hep birlikte her eve huzur getireceğiz. Bunu yaparsak vatanımıza, bayrağımıza karşı, çocuklarımıza karşı görevimizi yerine getirmiş olacağız. Vallahi billahi sıkıldık. Artık yeter diyoruz, tamam diyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, mitingde şunları söyledi:

‘TAMAM DİYECEĞİZ’

"16 Nisan (Anayasa değişikliği referandumu) öncesini düşünün, ‘Evet derseniz Euro düşecek, faizler düşecek, dolar düşecek’ dediler. Ne oldu? Enflasyon, dolar, Euro uçtu. Türk Lirası da düştü. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz. Artık tamam diyeceğiz. Birlikte güleceğimiz, birlikte ağlayacağımız bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Türkiye uçacaktı, dolar uçtu. Emevi Camisi’nde namaz kılacaklardı, Süleyman Şah Türbesi’ni taşıdılar. Artık bıktık, tamam diyeceğiz.

SURİYELİLER DÖNECEK

25 Haziran’da güzel bir güne uyanacağız. 25 Haziran’da tüm komşularımıza bir çağrı yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki, ’Yurtta barış, dünyada barış’. Tüm komşularımıza sadece barış diyeceğiz. Tüm dünyada barış diyeceğiz. Suriye’de barış diyeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini, parklarını yapacağız. Sonra da kardeşim, ata topraklarınıza gidin diyeceğiz. Suriyelilerin perişan vaziyette yaşamalarını istemiyoruz. Biz onlara her türlü desteği sağlayıp kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız."

‘İSRAİL’LE İLİŞKİLERİ DÜZELT TİLER’

ABD, Kudüs’te büyükelçiliğini açıyor. Kudüs’te bizim gencecik çocuklarımız 1970’li yıllarda Filistin'e gittiler. Filistin halkı için Filistin’in haklarını savunmak için gittiler. O gencecik çocuklarımız Filistin halkının hep yanında oldu. Çünkü biz Kuvayı Milliye, Mustafa Kemal Atatürk ruhundan geliyoruz. Mavi Marmara olayında, ‘Gazze’ye gidiyoruz’ dediler. İsrail, Mavi Marmara gemisine saldırdı, 9 vatandaşımızı şehit etti. Hükümet bunun üzerine büyük konuşmalar yaptı. Gazze’de abluka kalkacaktı, İsrail özür dileyecekti, şehit olanlar için tazminat ödenecekti. İsrail tazminat ödemedi. Bir özür mektubu da göndermedi. Gazze’de abluka da kalmadı. Sonra bir gece yarısı Meclis’ten bir kanun çıktı. İsrail’le ilişkileri düzelttiler. Arada bir diyorum, bunların yatacak yeri yok diye. Şimdi kalkacaksın, İsrail şöyle böyle diyeceksin. Sayın Erdoğan Meclis’te dedi mi, ‘Büyükelçiliğimizi Doğu Kudüs’e taşıyacağız’. Bekliyoruz. Gözünü sevdiğim Erdoğan, Meclis’te konuştun. Niye açmıyorsun büyükelçiliği?"



