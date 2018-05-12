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    Türkiye turuna çıkan bisikletçilere kamyon çarptı!

    Engin ANAK/DHA
    12.05.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’dan bisikletle Türkiye turuna çıkan üç kişiye 850 kilometre yol katederek geldikleri Alanya’da tünel girişinde aynı yönde giden kamyon çarptı. Kazada bisikletlilerden biri ölürken, 2’si de yaralandı.  

     

    Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, önceki akşam Alanya girişindeki tünelde aynı yönde giden üç bisikletliyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletli Fatih Güveneş (60), Ayhan Savuk ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatih Güveneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Güveneş'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafında ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluşarak trafik akışı yavaş ilerledi.

    Etiketler: Bisiklet , Trafik kazası , gündem
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