‘Türkiye toplumsal bunalımın kıyısında’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında “Kadına şiddet, cinayet, taciz ve tecavüz fiilleri adeta sıradanlaşmıştır. Türkiye sosyal ve toplumsal bunalımın kıyısındadır” dedi. Bahçeli, özetle şunları söyledi:
KARA ÇALDIRMAYIZ
‘Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Andımız’ı okumak, okunmasını istemek, haşa ve kat’a ezanın Türkçe okunmasına çanak tutmak değildir. Türk milletini tartışmak, Türk ve Türkçülük üzerinden kara kampanyalar düzenlemek; düşmana koz vermek, emperyalizme selam yollamaktır. Türklüğümüzle de Türkçülüğümüzle de uğraştırmayız, kara çaldırmayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir. Atatürk düşmanlığı işgalcileri zımnen aklama gayretkeşliğidir.
Cumhuriyet resepsiyonlarında Roma ya da Antik Yunan kıyafetleriyle boy gösteren sefirlerin ne kadar derin yabancılaşma çukuruna düştükleri, Bizans kostümleri giyip, ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyen soysuzlarla aynı çizgide buluştukları tartışmasız gerçek olarak karşımızdadır.
TABLO ALARM VERİCİ
Asayiş ve adalette sorunlar birikmiştir. Ahlak ve adabımızdaki tahribat hız ve ivme kazanmıştır. Sokaklar huzursuzdur, insanımız kaygılıdır. Bu tablo hepimiz için alarm ve endişe vericidir. Kadına şiddet vakaları, cinayet haberleri, taciz ve tecavüz fiilleri adeta sıradanlaşmıştır. Türkiye sosyal ve toplumsal bunalımın kıyısındadır. Hayat pahalılığı insanımızı tehdit etmektedir. Böylesi bir zamanda fabrikalar niye yanar, hatta niye yakılır? Türkiye ekonomisi içine çekildiği kur savaşından ağır hasar almıştır. Ekonomideki derin yaraları iyileştirmek bekamızın gereğidir.”
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