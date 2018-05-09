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    Türkiye tepki göstermişti... Yunanistan'da sürpriz gelişme

    AA
    09.05.2018 - 18:53 | Son Güncelleme:

    Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı, darbeci askerlerden birinin daha sığınma talebini kabul eden İltica Dairesinin kararını iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesine başvurdu.

    Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, darbeci 8 eski askerden Ahmet Güzel'in kabul edilen sığınma talebinin durdurulması ve iptali için Atina İdari İstinaf Mahkemesine itirazda bulunuldu.

    Yunanistan İltica Dairesine bağlı 10. Bağımsız Komisyon, darbeci Güzel'in iltica talebine onay vermişti. İltica Dairesi, daha önce darbeci Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini onaylamıştı.

    Yunan basını, darbeci Güzel'in serbest kalmasının önüne geçilemeyeceği, sadece geciktirilebileceği yorumlarını yaptı.

    Geçen yıl sonunda iltica talebi kabul edilen diğer darbeci Süleyman Özkaynakçı kısa bir süre serbest kalmış, Yunan hükümetinin kararın dondurulmasına yönelik talebi üzerine yeniden gözetim altına alınmıştı.

    Yunan hükümeti ayrıca Özkaynakçı'ya verilen iltica hakkının iptalini talep etmişti. Üst mahkemeye taşınan davanın görüşüldüğü Danıştay, Özkaynakçı'nın geçen ay adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

    Geçen cuma toplanan Danıştay Genel Kurulu ise Yunan hükümetinin iltica hakkının iptaline yönelik itirazını görüştü. Danıştayın kararını bu ay içerisinde vermesi bekleniyor. Yunan yasalarına göre, 18 ay olan gözaltı süresi dolacak olan darbecilerin bu ay sonunda serbest kalmaları mümkün olacak.

    Öte yandan, Yunan yargısı Türkiye'nin darbeciler için üç iade talebini reddetti.

     

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