Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 3 ilde 500 işçi alımı yapacak!
TTK işçi alımı için ilan detaylarını yayımladı. Zonguldak, Bartın ve Karabük olmak üzere toplam 500 işçi alımı yapacak olan TTK, adaylarda aranan şartları da erişime açtı. Peki, TTK işçi alımı için şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TTK, bünyesine alacağı 500 işçi için kura çekilişi gerçekleştirecek. Adaylarda bazı şartlar arayacak olan TTK, başvuruda bulunan adayların kura çekilişini 23 Mayıs tarihinde ilanda belirtilen salonlarda gerçekleştirecek. Peki, TTK 500 işçi alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TTK 500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesine, Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere toplam 500 yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alınacaktır. Adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde olacak;
-İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
-En az İlkokul mezunu olmak,
-İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,
-Askerlikle ilişiği olmamak,
-Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,
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KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;
Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,
Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,
Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.
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