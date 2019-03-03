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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.03.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Türkiye Taşkömürü Kurumu kura sonuçları açıklandı | TTK kura sonucu sorgulama

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Türkiye Taşkömürü Kurumu kura sonuçları açıklandı | TTK kura sonucu sorgulama

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde çalıştırılacak Pano-ayak üretim işçilerini belirlemek için dün noter huzurunda yapılan kura çekilişinin sonuçları adayların erişimine açıldı. Peki, TTK kura sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi için dün Zonguldak, Bartın ve Karabük’te eş zamanlı kura çekimi yapılmıştı. Söz konusu kura sonuçları bugün TTK'nın resmi sitesinden yayımlandı. İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu kura sonuçları...

TTK bünyesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1.000 işçi için Zonguldak’a 700, Karabük’e 200, Bartın’a 100 kontenjan ayrıldı. Kura çekimin ardından sonuçların kurumun internet sitesinden ne zaman yayımlanacağı merak ediliyordu. Kura sonuçları bugün erişime açıldı. Konuya ilişkin TTK'dan yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, Noter tarafından yapılacak olan kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanacak olan ASIL ve YEDEK adayları tespit etmek amacıyla ;

Zonguldak 700 işçi alımı için; 02 - 03 Mart 2019 tarihlerinde saat 10.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak Zonguldak İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, Noter onaylı ADAY NUMARASI (Listedeki Sıra No) ve isim listesi için;

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Bartın 200 işçi alımı için; 02 - 03 Mart 2019 tarihlerinde saat 10.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Kültür Merkezi salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak Bartın İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, Noter onaylı ADAY NUMARASI (Listedeki Sıra No) ve isim listesi için ;

TIKLAYINIZ

Karabük 100 işçi alımı için; 02 - 03 Mart 2019 tarihlerinde saat 10.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Nikah salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak Karabük İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, Noter onaylı ADAY NUMARASI (Listedeki Sıra No) ve isim listesi için ;

TIKLAYINIZ

Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri hastaneler tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almalarına müteakip işe  başlatılacak olup, “çalışır” kararı alamayan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastaneye sevk edileceklerdir.

YEDEK ADAYLAR DA BELİRLENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca TTK'ya alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200 ve Bartın'a ayrılan 100 kişilik kontenjanlara 35 bin 770 kişi başvuruda bulundu. 3 ilde aynı anda yapılan kura çekilişinde dün asil adaylar belirlendi. Bugün ise aynı oranda yedek adayların kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kurada dünkü yoğunluğun bugün olmadığı gözlendi. Zonguldak Site Spor Salonu'ndaki kurada, boş kalan koltuklarda az sayıda izleyici vardı. İzleyicilerin çektiği kuralarda, yedek adaylar belirlendi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, dün gerçekleştirilen kura ile iş girmeye hak kazanan asil adayların belirlendiğini söyledi. Bugün de yedek adayların belirlendiğini kaydeden Eroğlu, "Kuralar sona erince noter bize asil ve yedek adayların listesini teslim edecek. Ardından adayların güvenlik araştırması ve sağlık taramaları yapılacak. Liste bize teslim edildikten sonra hemen çalışmalara başlayacağız. Bu işlemler bitince işe girmeye hak kazanan adaylar işe başlayacak. Şu an işe başlama tarihi olarak kesin bir tarih vermek mümkün değil" dedi.

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