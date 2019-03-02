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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

TTK’ya alınacak 1000 işçi için kuralar çekildi! Türkiye Taşkömürü Kurumu kura sonuçları açıklandı mı?

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TTK’ya alınacak 1000 işçi için kuralar çekildi! Türkiye Taşkömürü Kurumu kura sonuçları açıklandı mı?

TTK’ya alınacak olan 1.000 işçi için Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrılmıştı. 18 yaşını tamamlamış, 32 yaşından gün almayan ve askerlikle ilişiği olmayan adayların İŞKUR’a yaptıkları başvuruların ardından kura çekimi tamamlandı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 işçi için kura çekimi gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1.000 işçi için Zonguldak’a 700, Karabük’e 200, Bartın’a 100 kontenjan ayrıldı. İŞKUR aracılığıyla 12-18 Şubat arasında başvurular alınırken, Zonguldak, Bartın ve Karabük’te çalışacak maden işçileri için toplam 35 bin 770 iş başvurusu yapıldı. Bugün 3 ilde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. İşte, kura sonuçlarına ilişkin detaylar...

SONUÇLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde daimi işçi statüsünde "Pano-ayak üretim işçisi" olarak istihdam edilecek 1.000 işçi için noter huzurunda kura çekimleri yapıldı. Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yapılan kura çekimin ardından sonuçların kurumun internet sitesinden ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.

Söz konusu kura sonuçları TTK'nın resmi internet sitesinden henüz yayımlanmadı. Kurumdan alınan bilgiye göre sonuçlar, ilerleyen süreçte internet sitesinden yayınlanabilir. Bu hususta gelişmeler oldukça haberimizden aktaracağız.

BARTIN'DA 200 İŞÇİ BELİRLENDİ

Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 200 kişi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın da katıldığı törenle kura çekimi yapıldı.

Bartın Kültür Merkezinde Saat 10.30 da başlayan kura çekimine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, işçi adayları ve yakınları katıldı. Zonguldak’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katıldığı kura çekiminin canlı yayınlandığı törende kura çekimleri eş zamanlı olarak yapıldı. 8 bin 41 işçinin kuraya girdiği törende salonda ve dışarıda bekleyen işçi adayları heyecan içinde bekledi.

İlk 200 kişinin asil olarak belirlendiği törende ilk kurayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç tarafından çekildi.

Kura çekiminin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, "Buradaki kardeşlerimizle aynı heyecanı biz de yaşadık. 8 bin 41 gencimiz buraya kayıt olmuştu ve bugün 200 tanesi bu kurada çıkacak. İnşallah onlar ailelerine yeni bir istihdam olacaklar, kendileri için de öyle. Tabii çıkmayanlar da olacak, doğal olarak. İnşallah bu arkadaşlarımızı da başka kuralarda, başka istihdam şartlarında onları da değerlendireceğiz. Bartın’ın kalması adına çok önemli bir gelişme. Üretim, daha çok üretim, daha çok gelir, daha çok kalkınma tüm fırsatları takdirle karşılıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere saygılarımızı, şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

KARABÜK KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Karabük'ten, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 100 kişi için kura çekimi yapıldı.

Saat 10.30 da başlayan kura çekimine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ve AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinin yeraltı iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere Karabük’ten alınacak 100 kişi için bin 610 kişi başvurmuştu. TTK’ya alınacak olan 100 işçi için Karabük Belediyesi Nikah salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Zonguldak, Bartın ve Karabük’te aynı anda başlayan kura çekimine aileleri ile gelen gençler merakla isimlerinin okunmasını beklerken, kura sonucu isimleri listede açıklananlar büyük sevinç yaşadı. İlk 100 kişinin asil olarak belirlendiği kurada 100 yedek için de kura çekimi yapıldı.

ZONGULDAK'TA KURA TAMAMLANDI

Zongüldak'taTürkiye Taş Kömürü Kurumuna (TTK) alınacak 1000 işçi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sırasında büyük heyecan yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zonguldak mitinginde TTKya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için Zonguldak’a 700, Karabük’e 200, Bartın’a 100 kontenjan ayrıldı. İş-Kur aracılığıyla 12-18 Şubat arasında başvurular alınırken, Zonguldak, Bartın ve Karabük’te çalışacak maden işçileri için toplam 35 bin 770 iş başvurusu yapıldı. Bugün 3 ilde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. Zonguldak’ta Site Spor Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Kura çekilişinde salona sığmayanlar için dışarı dev ekran kuruldu. İlk olarak konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, noter huzurunda çekilen kuranın şeffaf şekilde izleyiciler önünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Kura çekimini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz başlattı. Noter huzurunda yapılan çekilişte protokol üyeleri küredeki topları çekti. Kura çekimi daha sonra noter huzurunda çekilmeye devam etti. Aynı anda Karabük ve Bartın’a ayrılan toplam 300 işçinin de kurası gerçekleştirildi.

Sabah erkenden kurayı takip etmek için geldiğini ifade eden Hakan Kuyu(30), işi çok istediğini belirterek, "Hayırlısı neyse o olsun. Sabah erkenden geldik. Genelimiz hep madenci. Babamız arkadaşlarımız madenci. Yapacak başka iş yok zaten" dedi.

İki oğlunun da kuraya girdiğini ifade eden Elvin Islak ise, "Onlar için geldim. Kurayı izliyorum. Onların kazanmasını istiyorum. İnşallah çıkar. Evliler, çocukları var. Başka çareleri yok. Geçinmek çok zor. Evleri de kira. Bu garanti devlet işi. Şimdi İstanbul’da gurbette çalışıyorlar." diye konuştu.

TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildiZonguldak'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu?na (TTK) alınacak 1000 işçi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sırasında büyük heyecan yaşadı.
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