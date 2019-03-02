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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Türkiye Taş Kömürü Kurumu kura sonuçları açıklandı mı?

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Türkiye Taş Kömürü Kurumu kura sonuçları açıklandı mı?

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), bünyesine yapacağı 1000 personel alımı için kura sonuçları açıklamasını adaylarla paylaşacak. Zonguldak’ta 700, Bartın’da 200 ve Karabük’te 100 işçi alımı yapacak olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu, kuranın ardından detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak. Peki, TTK kura sonuçları açıklandı mı? İşte 36 bin 770 kişinin başvurduğu kura süreci hakkında bazı detaylar

Bünyesinde bin kişiyi istihdam edecek olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), 2-3 Mart tarihlerinde kura çekilişini gerçekleştirecek. 2 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan çekilişi, 3 Mart Pazar günü yine aynı saatte noter huzurunda yapılacak çekiliş takip edecek. Peki, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında bazı bilgiler

KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Zonguldak’ta yapılacak 700 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda gerçekleşecek.

Bartın’da yapılacak 200 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Bartın Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Karabük’te yapılacak 100 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Karabük Nikah salonunda gerçekleşecek.

Tüm bu çekiliş sonuçları açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri hastaneler tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almalarına müteakip işe başlatılacak olup, “çalışır” kararı alamayan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastaneye sevk edileceklerdir.

SONUÇLAR AÇIKLANINCA BU ADRESTE OLACAK

 

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