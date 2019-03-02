Türkiye Taş Kömürü Kurumu kura sonuçları açıklandı mı?
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), bünyesine yapacağı 1000 personel alımı için kura sonuçları açıklamasını adaylarla paylaşacak. Zonguldak’ta 700, Bartın’da 200 ve Karabük’te 100 işçi alımı yapacak olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu, kuranın ardından detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak. Peki, TTK kura sonuçları açıklandı mı? İşte 36 bin 770 kişinin başvurduğu kura süreci hakkında bazı detaylar
Bünyesinde bin kişiyi istihdam edecek olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), 2-3 Mart tarihlerinde kura çekilişini gerçekleştirecek. 2 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan çekilişi, 3 Mart Pazar günü yine aynı saatte noter huzurunda yapılacak çekiliş takip edecek. Peki, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında bazı bilgiler
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Zonguldak’ta yapılacak 700 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda gerçekleşecek.
Bartın’da yapılacak 200 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Bartın Kültür Merkezinde gerçekleşecek.
Karabük’te yapılacak 100 kişilik personel alımı için kura çekilişi 02-03 Mart tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak. Kura çekilişi Karabük Nikah salonunda gerçekleşecek.
Tüm bu çekiliş sonuçları açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.
Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri hastaneler tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almalarına müteakip işe başlatılacak olup, “çalışır” kararı alamayan adayların yerine ise YEDEK adaylar sıra ile çağrılarak hastaneye sevk edileceklerdir.
SONUÇLAR AÇIKLANINCA BU ADRESTE OLACAK
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