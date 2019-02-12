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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Türkiye Taş Kömürü Kurumu işçi alımı başvuruları başlıyor! TTK işçi alımı başvuru şartları neler?

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Türkiye Taş Kömürü Kurumu işçi alımı başvuruları başlıyor! TTK işçi alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak olan işçiler için başvuru süreci başladı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ilk etapta alınacak olan bin işçi için müracaatlar 12 Şubat tarihinden itibaren alınacak. İŞKUR kanalı ile yapılacak olan başvurularda belli şartlar aranacak. Peki, TTK işçi alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

TTK’ya alınacak olan 100 işçi için Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrıldı. 18 yaşını tamamlamış, 32 yaşından gün almayan ve askerlikle ilişiği olmayan adaylar başvuru yapabilecek. 5 gün boyunca İŞKUR’a yapılacak olan başvuruların ardından 23 Mart tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük'te noter huzurunda kura çekilecek. İşte, Türkiye Taş Kömürü Kurumu işçi alımına dair tüm detaylar...

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 1000 PANO AYAK ÜRETİM İŞÇİSİ ALIM YAPILACAK

Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun internet sitesinden yayımlanan açıklama ve ilanın detayları şöyle;

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile başvuranlar arasından, Noter tarafından yapılacak olan kura çekimi ile tespit edilmek suretiyle aşağıdaki şartlara haiz olan;

Zonguldak ilinden 700, Bartın ilinden 200 ve Karabük ilinden 100 olmak üzere toplam 1000  yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

En az İlkokul mezunu olmak,

İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak,

Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,

KURALAR NE ZAMAN?

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 700 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde,  Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,

Bartın 200 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,

Karabük 100 işçi alımı için; 02-03 Mart 2019 tarihlerinde,  Karabük Nikah salonunda,

saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.

KURA SONRASI NE OLACAK?

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.

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