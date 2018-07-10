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    Türkiye tarihinin en genç kabinesi

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 06:41 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı. Yeni bakanları Türkiye tarihinin en genç kabinesi olarak dikkat çekti. En genç Bakan Zehra Zümrüt Pekcan (39) olurken en yaşlı bakan ise Hulusi Akar oldu. (64) Yeni kabinenin yaş ortalaması 49

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı.

    Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yeni bakanlar, Türkiye tarihinin en genç kabinesi olarak dikkat çekti. En genç Bakan Zehra Zümrüt Selçuk (39) olurken en yaşlı bakan ise Hulusi Akar oldu. (64) Yeni kabinenin yaş ortalaması 49.

    İşte bakanların doğum tarihleri: 

    Fuat oktay 1964
    Abdülhamit Gül 1977
    Berat Albayrak 1978
    Mevlüt Çavuşoglu 1968
    Süleyman Soylu 1969
    Hulusi Akar 1952
    Prof.dr. Ziya Selçuk 1961
    Fahrettin Koca 1965
    Fatih Dönmez 1965
    Mehmet Cajit Turan 1960
    Fatih kurum 1976
    Bekir Pakdemirli 1973
    Mehmet Ersoy 1968
    Mehmet Kasapoğlu 1976
    Ruhsar pekcan 1958
    Mustafa Varank 1976

    Zehra Zümrüt Selçuk 1979

    Etiketler: cumhurbaşkanlığı sistemi , kabine , Zehra Zümrüt Pekcan
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