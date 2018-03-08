'Türkiye şu anda hukuk devleti değil'

FARKLI BİR SÜREÇ

“Hukuk devletini yok ederseniz, baskıcı dikta yönetimini gündeme getirirsiniz. 20 Temmuz’dan sonra Türkiye, farklı bir sürece sokulmuştur. Türkiye şu anda bir hukuk devleti değildir. Darbe girişiminden sonra birçok insan mağdur edildi. Gökhan Açıkkollu, bir öğretmen. 15 Temmuz’dan sonra ihbar üzerine tutuklanıyor. Bu vatandaşın işkence sonucu öldüğü ortaya çıktı. Bu bir insanlık dramı değil mi? Yargılanmamış, suçu var mı yok mu belli değil ve işkence sonucu yaşamını yitirdi. Bu örnek bile tek başına Türkiye’de adalet ve hukukun olmadığını gösteriyor.



TALİMAT DEĞİL Mİ?

‘Yargıya doğrudan talimat ve müdahale yok’ diyorlardı, geçen hafta burada açıkladım. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 6 Nisan 2017’de hâkim ve savcılara dağıttığı broşür. İki maddesinde tahliye konusunda ‘HSK ile istişarede bulunduktan sonra irade oluşturulacak’ diyor. Hani talimat yoktu? Yine o kitapçıkta, ‘Soruşturmaların 17/25 Aralık 2013 tarihi esas alınarak yapılması’ diyor. Eğer FETÖ ile ilgili bir olay varsa sakın eskiye gitmeyin, savcıya, hâkime talimat değil mi?”