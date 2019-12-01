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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.12.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

Türkiye sınır dışı etti Dublin'de gözaltına alındı

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Türkiye sınır dışı etti Dublin'de gözaltına alındı

Eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı Lisa Smith, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından Dublin'de gözaltına alındı.

Smith, İrlanda'nın başkenti Dublin'e varışında terörle mücadele ekipleri tarafından karşılandı. Suriye'de doğan iki yaşındaki kızı ailesine teslim edilirken, 38 yaşındaki Smith, polis karakoluna götürüldü.

Polisin açıklamasında Smith'in terör suçu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

İrlanda basınına göre, Smith ilk sorgusunda şiddete karışmadığını ve DEAŞ üyesi kocasının geçen sene öldüğünü söyledi.

Haberlerde Smith'e uçakta üç konsolosluk görevlisi, bir İrlanda özel harekat kuvvetleri mensubu ve bir de Türk polisinin eşlik ettiği belirtildi.

Smith'in Türkiye tarafından sınır dışı edilmeden önce Suriye'deki bir kampta kaldığı kaydedildi.

Bir dönem eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ile eski Başbakan Bertie Ahern'e gezilerinde ordu mensubu olarak eşlik eden Smith, 2015'te Müslüman olduktan sonra Suriye'ye gitmişti.

21 DEAŞ'LI SINIR DIŞI EDİLDİ

Daha önce de 26 yaşındaki Mahmun Raşit adlı DEAŞ mensubu, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından İngiltere'ye varışında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Türkiye, Suriye'de yakalanan DEAŞ mensuplarını 11 Kasım'da sınır dışı etmeye başlamıştı.

Bugüne kadar 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı'nın Türkiye'den sınır dışı edildiği belirtilmişti.

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