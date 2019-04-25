Türkiye şifa merkezi olmalı
İKİNCİ Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nin açılış oturumunda konuşan Emine Erdoğan, “Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın halihazırdaki uygulamalarının bilimsel zemini kuvvetlendirilmelidir. Akademik çalışmalarla çeşitliliği arttırılmalıdır. Kamu-özel sektör işbirlikleriyle Türkiye, dünyada en çok müracaat edilecek bir şifa merkezi haline getirilmelidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün İstanbul’da düzenlenen kongrede özetle şunları söyledi:
“Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonuyla, geçen yıl ilkini yaptığımız bu kongrenin sürdürülebilir olması son derece önemli. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanının, bilimsel bir zemine oturması hepimize büyük memnuniyet veriyor. Hem bilim dünyasında hem de kamuoyunda bu uygulamaların çağ dışı yöntemler olduğu konusunda yanlış bir algı var. İnanıyorum ki bu bilimsel çabalar, bu tür uygulamaların ehil olmayan insanlar elinde bir sömürü aracı olmasının önüne geçecektir.
ŞİFA DÜŞÜNCESİ HASTALIK KALKANI
Etrafımızdaki birçok insanın, kronikleşmiş hastalıkların pençesinde olduğunu görüyoruz. Daha da endişe verici olan ise bu hastalıklara yakalanma yaşının gittikçe düşmesi. Nedenlerine baktığımızda hayat tarzının ana neden olduğunu görüyoruz.
Şifayı aramak için illa hasta olmak da gerekmez. Şifa düşüncesinin hâkim olduğu yaşam tarzları, hastalıklara karşı kalkan olur. Biz de bu sebeple, kadim medeniyetimizin bize sunduğu şifayı, arkeolojik bir kazı yaparmışçasına araştırmalıyız. Anadolu topraklarının da, hem bedensel hem de ruhsal hastalıklar için bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum. O nedenle konu çok yönlü ele alınmalı, ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın’ halihazırdaki uygulamalarının bilimsel zemini kuvvetlendirilmelidir. Akademik çalışmalarla çeşitliliği arttırılmalıdır. Kamu-özel sektör işbirlikleriyle Türkiye, dünyada en çok müracaat edilecek bir şifa merkezi haline getirilmelidir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle