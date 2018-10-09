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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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09.10.2018 - 23:25, Son Güncelleme:

'Türkiye seninle zaman kaybetti'

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
'Türkiye seninle zaman kaybetti'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle söz düellosuna dünkü grup konuşmasında devam etti. Akşener özetle şunları kaydetti:

“Sayın Bahçeli, yine yaptı yapacağını ve Türk siyasetine kara bir leke çaldı. Boş yere dememişler: ‘Kendi ayıbını örtmek isteyen, başkalarının yüzüne kara çalar’ diye. Sayın Bahçeli, sen Cumhuriyet’in kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Sen onu saray kapısına serecektin ki, biz razı olmadık. Milliyetçilik, 1100 odalı saray bahçelerinde kök salmaz Sayın Bahçeli. Kongrede karşıma çıkacak cesaretin yok. Kendi seçtiğin delegenin önüne çıkacak cesaretin yok. İstanbul’da aday gösterecek cesaretin yok. Benim cesaretimi sınamaya kalkıyorsun. Biz demirden doğduk; ne ateşlerde yanarız ne de eğilir bükülürüz. Baykuştan pervamız yok, biz şahinler sürüsüyüz.

Türk milletine hakaret edenler, halen ihale almaya devam ediyor. Millete küfredenler, iktidardan aldığı milyarlık ihalelerle Londra’da koca sokağı satın alanlar, hayasızca geziniyor. Kapalı kapılar ardında bile olsa, Erdoğan bile tavır koyuyor, senden ses yok. Milliyetçiler, iktidardan bugün hesap sormayacak da ne zaman soracak? Dolar bir buçuk lirayken veryansın ediyordun. Dolar 6 lira oldu, enflasyon yüzde 25’e dayandı, şimdi mi susuyorsun? Sayın Bahçeli, Türkiye seninle yeterince zaman kaybetti. Ben de seninle daha fazla vakit kaybedecek değilim. Düne kadar ‘idam’ diyerek siyasi rant peşinde koşanlar, bugün aynı şeyi ‘af’ diyerek yapmaya çalışıyorlar.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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