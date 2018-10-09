'Türkiye seninle zaman kaybetti'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle söz düellosuna dünkü grup konuşmasında devam etti. Akşener özetle şunları kaydetti:
“Sayın Bahçeli, yine yaptı yapacağını ve Türk siyasetine kara bir leke çaldı. Boş yere dememişler: ‘Kendi ayıbını örtmek isteyen, başkalarının yüzüne kara çalar’ diye. Sayın Bahçeli, sen Cumhuriyet’in kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Sen onu saray kapısına serecektin ki, biz razı olmadık. Milliyetçilik, 1100 odalı saray bahçelerinde kök salmaz Sayın Bahçeli. Kongrede karşıma çıkacak cesaretin yok. Kendi seçtiğin delegenin önüne çıkacak cesaretin yok. İstanbul’da aday gösterecek cesaretin yok. Benim cesaretimi sınamaya kalkıyorsun. Biz demirden doğduk; ne ateşlerde yanarız ne de eğilir bükülürüz. Baykuştan pervamız yok, biz şahinler sürüsüyüz.
Türk milletine hakaret edenler, halen ihale almaya devam ediyor. Millete küfredenler, iktidardan aldığı milyarlık ihalelerle Londra’da koca sokağı satın alanlar, hayasızca geziniyor. Kapalı kapılar ardında bile olsa, Erdoğan bile tavır koyuyor, senden ses yok. Milliyetçiler, iktidardan bugün hesap sormayacak da ne zaman soracak? Dolar bir buçuk lirayken veryansın ediyordun. Dolar 6 lira oldu, enflasyon yüzde 25’e dayandı, şimdi mi susuyorsun? Sayın Bahçeli, Türkiye seninle yeterince zaman kaybetti. Ben de seninle daha fazla vakit kaybedecek değilim. Düne kadar ‘idam’ diyerek siyasi rant peşinde koşanlar, bugün aynı şeyi ‘af’ diyerek yapmaya çalışıyorlar.”
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