‘Türkiye sahtekârlar cenneti oldu’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve HDP’nin ret oyu verdiği, MHP’nin çekimser kaldığı, Andımız’ın okullarda yeniden okutulmasına yönelik önergeleriyle ilgili olarak, “Türkiye bir sahtekârlar cenneti olmuş durumda. Andımız’ın uygulanmaya konulmasına yönelik ortaya koyduğumuz Meclis’teki iradede kimlerin kimlerle iş tuttuğunu görmüş olduk” dedi.
Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlarken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, İYİ Parti’nin aday çıkardığı her yerde aday çıkaracaklarına yönelik açıklamasının sorulması üzerine şunları kaydetti:
“Sayın Cumhurbaşkanı, ‘HDP eşittir PKK’ demişken enteresandır yani bir rekabet ortamının bile bulunmadığı, ayrı ayrı seçime girildiği bir yer, Iğdır. Anadolu’da bir söz vardır ‘ak ve kara ortaya çıkacak.’ ‘Beka, beka, beka’ diye yola çıkanların buradaki tutumunu göreceğiz. Andımız’da olduğu gibi... AK Parti kaldırdı. O dönemde MHP liderinin çok ağır yorumları oldu, beyanları oldu, fakat dün (çarşamba) andımızla ilgili ortaya koyduğumuz Meclis’teki iradede kimlerin kimlerle iş tuttuğunu görmüş olduk. Türkiye bir sahtekârlar cenneti olmuş durumda. İYİ Parti bu sahtekârlar düzenine ayna tutmaya devam edecek. Bu seçimin, tekrar bir çamur siyasetinde götürülmesine İYİ Parti olarak biz mani olacağız. Bu seçimin öznesi ekonomidir. Vatandaşın, insanlarımızın açlıkla karşı karşıya kalmasıdır.”
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