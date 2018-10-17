Türkiye, Paris Anlaşması’nı onaylamalı
Tema Vakfı Küresel Isınma Özel Raporu’nu değerlendirmek ve iklim değişikliğinin Türkiye’ye etkilerini ele almak üzere bir basın toplantısı düzenledi.
TEMA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, raporun, sıcaklık artışının 2 derece yerine 1.5 °C altında sınırlandırılması ile iklim değişikliğinin birçok etkisinin azaltılabileceğini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi: “Örneğin sıcaklık artışının 1.5 °C’de sınırlandırılması, 2100 yılı itibariyle deniz seviyelerinin sıcaklık artışının 2 °C’de sınırlandırılması senaryosuna göre 10 santimetre daha az yükselmesi anlamına geliyor. Küresel sera gazı emisyonlarının 2030 yılında 2010 yılına göre net olarak yüzde 45 azaltılması ve 2050 yılı itibariyle net olarak sıfırlanması gerekiyor. İklim değişikliğine karşı Türkiye de diğer ülkelerle birlikte aynı kaderi paylaşıyor. Ülkemizde gözlenen hava sıcaklıklarındaki hızlı değişmelere ek olarak, iklim modelleri gelecekte Türkiye ve bölgesindeki hava sıcaklıklarında önemli ve hızlı artışların olacağını gösteriyor.”
TEMA Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu ise, politikaların başarıya ulaşması için Paris Anlaşması’na taraf olmanın ve anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmenin aciliyet taşıdığının altını çizerek, “Türkiye’nin, ‘Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nı güncellemesi ve Paris Anlaşması’nı acilen TBMM’de onaylaması gerekiyor” dedi.
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