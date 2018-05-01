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    Türkiye onun kızı için yaptığı düzeneği konuşmuştu! Milletvekili adayı oldu...

    Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
    01.05.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'da, evinde yaptığı 150 liralık düzenekle sol bacağı dizinin üstünden kesilen kızı Özge Yıldırım'a (3,5) yürümeyi öğreten Ali İhsan Yıldırım, İYİ Parti'ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

    Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, sol bacağı dizinin üstünden kesilen kızı Özge'nin yürümeyi öğrenmesi için 150 liralık düzenek yaptı. Yıldırım, yürümesini sağladığı kızının bacağının kesilmesinde ihmali olduğu iddiasıyla özel hastaneye yönelik yargı süreci başlattı. Hukuki mücadeleden sonuç elde edemediğini belirten Yıldırım, olayın siyasileştiğini ileri sürerek, kendisinin de bu alanda mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

    Ali İhsan Yıldırım, kızı Özge'yi de yanına alarak, İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'na gelip, milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Milletvekili olursa Özge ve onun gibi çocukların haklarını Meclis çatısı altında arayacağını belirten Yıldırım, "Anladım ki siyaset yoksa adalet de yok. Yıllardan beri mücadele ediyorum. Özge'nin hakkını aramak için Ankara'da dayıya ihtiyaç yok. Ben kızımın hakkını kendim arayacağım. Milletvekili olursam ilk işim, çocukların hakkını korumak ve yargıya yapılan müdahaleleri önlemek olacak" dedi.

    Etiketler: gündem
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