Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

    Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

    İHA
    24.03.2018 - 17:28 | Son Güncelleme:

    Silikon mağduru hemşire Merve Keleş’in dudakları Adana’da bir doktor tarafından uygulanan tedavi yöntemiyle eski haline döndü.

    Kendisini doktor olarak tanıtan bayan kuaförüne dudak silikonu yaptırdıktan sonra dudaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan hemşire Merve Keleş’in dudakları Adana’da bir doktor tarafından uygulanan tedavi yöntemiyle eski haline döndü. Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Merve Keleş yaklaşık 11 ay önce arkadaşı aracılığıyla tanıştığı ve internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G.'ye dudaklarına dolgu yaptırdı. Azerbaycan'da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.'ye önce 500 TL’ye geçici dolgu yaptıran Keleş, dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaştı. Kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 12 Nisan Çarşamba günü hemşire Merve Keleş'e operasyonu yaptı.

    Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı İşte son hali


    Operasyondan hemen sonra dudakları şişmeye başlayan ve dudaklarını kaybetme ile karşı karşıya kalan Merve Keleş hastaneye başvurdu. Keleş, o günden bu yana hastanede kalıp tedavi gördü. Silikon mağduru Keleş’in doktoru uyguladığı tedavi yöntemiyle, düzelmesi zor ve riskli olan dudağı eski haline döndürmeyi başardı. Bu başarısını da sosyal medya hesabından paylaşarak, “Merve’nin son durumunu çok soran var. İşte buyurun an itibariyle son durumu bu. Yani bazılarının düşündüğü gibi tekrar aktifleşme durumu olmadı” ifadelerini kullandı.

    Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı İşte son hali

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri