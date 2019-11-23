Türkiye obezite şampiyonu
TÜRKİYE Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Türk Diabet ve Obezite Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 10’uncu Ulusal Obezite Kongresi 20-23 Kasım’da İstanbul’da yapılıyor. Obezite ve obeziteye eşlik eden hastalıkların tartışıldığı etkinlikte konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kaya, Türkiye’nin Avrupa’da obezitede birinci sırada yer aldığına dikkat çekti.
“Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu” diyen Prof. Dr. Kaya, şunları söyledi:
“Erişkin nüfustaki obezite oranı yüzde 20. Erişkin nüfusun yüzde 65’i aşırı kilolu ve obez. Çocukluk dönemlerinde artık hızla artıyor. Kadınlarda obezite görülme oranı ise erkeklere göre iki kat daha fazla. Kongremizde farklı alanlardan bilim insanlarıyla obezite her yönüyle tartışıldı ve bu epidemiyle mücadelede yeni stratejiler için ortak fikirler üretildi. Bunu yaparken sadece obeziteyle sınırlı kalmayıp günümüzün yeni kavramlarından ‘diyabezite’ ve ateroskleroz, hipertansiyon gibi eşlik eden hastalıklar üzerinde de duruldu.”
BİRÇOK HASTALIĞIN NEDENİ
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 650 milyon, Türkiye’de ise 20 milyon obeziteli bireyin olduğuna dikkat çeken TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk ise şöyle konuştu: “Bu da ülkemizde her 3 kişiden birinin obeziteli olduğunu gösteriyor. Obezite karmaşık ve çok faktörlü bir hastalık. Türkiye’nin diğer obezitenin ön planda olduğu ülkelerden nedenler açısından farkı yok. Çevresel faktörler dediğimiz kabaca beslenme ve fiziksel aktivitenin azalmasıyla ilgili. Özellikle çocuklar 6-7-8 saat bilgisayar, TV karşısında. Sonuçta beslenme yoluyla enerjiyi fazla aldığımız, aktivite yapmadığımız ve az tükettiğimiz zaman aradaki fark depolanıyor. Enerji fazlalığı, hareket azlığı obeziteye yol açıyor.”
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