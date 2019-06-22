Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi Noter sorgulama ekranı!
Noterlerin hafta sonu nöbetleşe çalışma durumunun ardından nöbetçi noter sorgulama ekranı da Türkiye Noterler Birliği tarafından erişime açıldı. Araba alım satımı, tapu işlemleri ya da tasdik durumlarının işleme sunulduğu noterler, Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi Noter sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Peki, Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi Noter sorgulama işlemi nereden yapılabilecek? İşte, vatandaşların merak ettiği o bilgiler
Nöbetçi noter sorgulama ekranı, günün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 81 il için görüntülenebilecek olan nöbetçi noter sorgulama ekranı, tek bir işlemle gerçekleştirilebilecek. İşte, Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noter sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler
NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.
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