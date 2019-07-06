Türkiye NATO görevlerini yerine getirdi

‘MİLLİ İRADE ŞAHLANIŞI’

“S-400 tartışması, F-35’lerin teslimatı hususu, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimize yönelik tehditlerle Libya’daki son gelişmeler bunların arasındadır. PKK’sı ve DEAŞ’ıyla, Kuzey Irak ve Suriye’den ülkemize yönelik terör tehditleri bizim ana gündemimizdir. FETÖ ve benzeri paralel yapılanmaları yakından takip ediyoruz. Kendi ülkemizde ve tüm dünyada barışı sağlamanın yolu, caydırıcılıktan yani bu hedefi gerçekleştirebilecek güce sahip olmaktan geçer. Tarih boyunca bizim milletimize asker millet veya ordu millet denmiştir. Bunun sebebi savaşa çok meraklı oluşumuzdan değil. Tüm fertleriyle bedenen ve manen mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklanır. Bilhassa gözünü kırpmadan hayatını feda edebileceği değerleri, yani ezanı, bayrağı, vatanı ve devleti söz konusu olduğunda, bu milletin her bireyi, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ şiarıyla cepheye koşar. Çanakkale başta olmak üzere tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır.

‘OYUNU BOZDUK’

Bugün artık Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil doğrudan kaynağında karşılayabilme gücüne ulaşmış bir ülkedir. Ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla kendi içine hapsetme hamlelerinin önünü bu şekilde kestik. Milletimizle ordumuzun arasını açma gayretlerini bu şekilde boşa çakırdık. Suriye’deki oyunu bu şekilde bozduk. Doğu Akdeniz’deki oyunun istikametini bu şekilde değiştirdik.

Savunma sanayimizi geliştirme yönündeki çabalarımızı hiçbir mantıklı ve haklı gerekçesi olmadan baltalamaya yönelik adımların gerisindeki endişeyi gayet iyi biliyorum. ABD’nin başkanlarına gittiğimde bana kiralık bir İHA dahi vermiyorlardı. Hele hele SİHA hiç vermiyorlardı. Ama kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi biz İHA’mızı üretiyoruz. SİHA’mızı da üretiyoruz.

FETÖ’nün en çok hedef aldığı ve en büyük zararı verdiği subay eğitim kaynaklarımızı 15 Temmuz’un ardından süratle yeniden yapılandırdık. MSÜ bünyesinde topladığımız bu eğitim birimleri gerçekten takdire şayan bir hızla toparlandı. Hızla ayağa kalktı. Ordumuzun her seviyedeki personel ihtiyacı bu eğitim kurumlarımız tarafından karşılanmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize bir daha ne FETÖ’nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için bu yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız.

‘NATO’YA DEĞER KATTIk’

Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısıyla ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır. NATO’daki faaliyetlerimiz bunun en köklü ve en çarpıcı örneğidir. Türkiye NATO üyesi olduğu günden beri üstlendiği tüm görevleri layıkıyla yerine getirmiştir. Halen de Afganistan’dan Kosova’ya kadar pek çok yerde NATO şemsiyesi altında barışın korunmasına hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Ülkemizi temsil eden askerlerimiz bayrağımızı dalgalandırdığımız her yerde askeri kabiliyetlerinin yanında ahlakları, vicdanları, insanı faaliyetleri; sosyal ilişkileriyle etraflarında bir sevgi halesi oluşturmaktadır. Srebrenica soykırımı gibi diğer ülke askerlerinin utanç verici sicillerinin hiçbiri bizim askerimize yaklaşamamıştır bile. İnşallah bundan sonra da gerek BM ve NATO bünyesinde, gerek diğer inisiyatifler çerçevesinde üstlendiğimiz bütün bu görevleri layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.

Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO’ya değer katan, güç katan

hareket alanını ve vizyonunu genişleten bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız. Türkiye’nin son dönemde gündeminin önemli bir kısmının da savunma ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Mesela S-400 tartışması F-35’lerin teslimatı

hususu, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimize yönelik tehditlerle, Libya’daki son gelişmeler bunların arasındadır. PKK’sı ve DEAŞ’ıyla Kuzey Irak ve Suriye’den ülkemize yönelik terör tehditleri bizim ana gündemimizdir.”

‘ARAMIZDAN AYRILANLAR TARİH OLDULAR’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar Altunizade’deki Hz. Ali Camisi’nde kıldı. Erdoğan, camiye gelişinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tarafından karşılandı. Cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Reyhanlı’daki bombalı araç saldırısıyla ilgili ilk bilgileri verdi. Patlamada ilk tespitlere göre 3 Suriyelinin öldüğünü söyleyen Erdoğan, “Şu anda incelemeleri yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış, Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yapıyor. Onun da kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu anda tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde” dedi.

AK Parti’den bazı eski isimlerin yeni parti kurma çalışmalarının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil. Ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa, bu da ayrı bir konu. Ki ona benzer haberleri biz sizlerden duyuyoruz. Başkalarından duyuyoruz. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte de biliyorsunuz, çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu. Ama tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Bundan sonra bir başkaları aynı şekilde ayrıldılar. Onlar da tarih oldu. Bundan sonra bir başkası. O da tarih oldu. Her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süresi içinde olan hadiselerdir. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük. Maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikametlere gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Biz bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider biz de yolumuza devam ederiz.”

YENİ BİR ÜÇLÜ ZİRVE

İstanbul’da Suriye konusunda yeni bir üçlü zirve yapılacağı bilgisini doğrulayan Erdoğan, “Ağustos sonu veya eylül başı gibi böyle bir toplantı söz konusu. Bu zirveyi gerçekleştirip ona göre de başta İdlib olmak üzere bu konuda, bu etapta neler yapabiliriz bunları görüşme imkânımız olacak. Şu anda İdlib’le ilgili olarak Rusya ve Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun dışında da ABD’nin de bağlantılı olduğu bazı bölgeler noktasında, onlarla da ilişkilerimizi dışişleri bakanları arasında yürütüyoruz” diye konuştu.

MEŞRU LİBYA HÜKÜMETİNİN YANINDAYIZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile bir araya geldi. Erdoğan, es-Serrac’ı, Dolmabahçe’de kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya’daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Erdoğan ayrıca Libya’nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.

SİVAS VE BAŞBAĞLAR HATIRLATMASI

m Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa, hem milletimizi kendi arasında bölmeye hem de ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluruz. Yaklaşık çeyrek asır önce ülkemizde çoğu da temmuz ayında yoğunlaşan çok ibret verici, nice olaya şahit olduk. Bölücü örgüt Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki karakollarımıza, ilçe ve il merkezlerimize kalabalık gruplarla saldırmaya başladı. Bingöl’de otobüsle intikal sırasında 33 silahsız askerimiz şehit edildi. Sivas’ta 33 misafirin ve 2 otel görevlisinin yanarak öldüğü olaylar yaşandı. Hemen ardından Başbağlar’da yine 33 vatandaşımız teröristler tarafından alçakça şehit edildi. Bu tuzakların hepsi de milletimizi sindirmeyi, devletimizi çökertmeyi ordumuzu etkisiz hale getirmeyi amaçlıyordu.