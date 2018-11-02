Türkiye muaf
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran yaptırımları konusunda 8 ülkenin yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulacağını açıkladı.
İngiliz Reuters’ın haberine göre yaptırım istisnaları, İran’dan petrol alanlara ithalatı azaltmaları için birkaç hafta daha kazandıracak. Pompeo, 2015’te kaldırılan yeni yaptırımların tamamının yeniden uygulamaya geçirileceğini söyledi. ABD’li bakan, İran’a yönelik yaptırımlarda muafiyet tanınan ülke isimlerinin ve diğer detayların pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Pompeo’nun açıklamasına göre Washington yönetimi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine istisna tanımayacak. İran Dışişleri Bakanlığı ise yaptırımların geri gelmesinden endişe duymadıklarını açıkladı.
ENERJİ BAKANI DÖNMEZ AÇIKLADI: MEMNUN OLDUK
- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlardan Türkiye’nin muaf tutulacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun açıklamasını anımsatan Dönmez, şunları söyledi: “Bu pozitif açıklamadan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Öteden beri zaten ABD’nin bu yaptırımlarının Türkiye gibi komşu ülkelerde barış, huzur ve ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini ifade etmiştik. Alternatiflerin de çok sınırlı olduğunu söylemiştik. Gelinen bu noktada bizim öteden beri ifade ettiğimiz, iddialarımız ve tezlerimizin de karşı tarafta belli bir noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Ben varılan bu noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum.” 8 ülke içinde Türkiye olup olmadığı sorulan Dönmez, “Bize gelen bilgiler Türkiye’nin de içerisinde olduğu şeklinde ama detayları henüz ulaşmadık. Karar memnuniyet verici” dedi.
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