Türkiye-Libya hattında nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı…
İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirketin sahibi Libyalı Abdalnasser İbrahim N., Libya’daki arkadaşının bir çete tarafından kaçırılarak, kendisinden 800 bin dolar istendiğini belirterek polise başvurdu. İki ülkede düzenlenen operasyonda çetenin Türkiye bağlantıları yakalanırken, Libya’da kaçırılan arkadaşı da kurtarıldı.
Babası Kaddafi döneminde general olan Libyalı iş insanı Abdalnasser İbrahim N, (30) geçen Cumartesi günü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Libya’daki bir arkadaşının çete tarafından kaçırıldığını, kendisinden 800 bin dolar istendiğini, pazarlıkla bunu 70 bin dolara indirdiklerini, parayı almaya İbrahim E. adlı bir kişinin geleceğini söyleyerek yardım istedi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın alınacağı işyerinde önlem aldı. İbrahim E. (37) parayı aldığı sırada başlatılan operasyonla gözaltına alındı. Yapılan sorguda İbrahim E’nin parayı Esenyurt’ta Libyalı bir kişiye götüreceği belirlendi. Paranın götürüleceği Libyalı Abdulbadia Altushani Abdullan D.(23) operasyonla yakalandı.
Ekipler, yakalanan Libyalı’dan, Libya’da kaçırılan kişinin nerede tutulduğu ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi Libya Başkonsolosluğu ile paylaşıldı. Başkonsolosluk bilgiyi kendi ülke İç İşleri bakanlığına iletti. Libya güvenlik birimlerinin 7 saatlik bir operasyonuyla kurtarılan iş insanının arkadaşının ailesine teslim edildiği bilgisi Türkiye ile paylaşıldı.
Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan 2 kişi, Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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