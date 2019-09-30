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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
30.09.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Türkiye-Libya hattında nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı…

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul’da  faaliyet gösteren bir şirketin sahibi Libyalı Abdalnasser İbrahim N., Libya’daki arkadaşının bir çete tarafından kaçırılarak, kendisinden 800 bin dolar istendiğini belirterek polise başvurdu.  İki ülkede düzenlenen operasyonda çetenin Türkiye bağlantıları yakalanırken, Libya’da kaçırılan arkadaşı da kurtarıldı. 

Babası Kaddafi döneminde general olan Libyalı iş insanı Abdalnasser İbrahim N, (30) geçen Cumartesi günü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Libya’daki bir arkadaşının çete tarafından kaçırıldığını, kendisinden 800 bin dolar istendiğini, pazarlıkla bunu 70 bin dolara indirdiklerini, parayı almaya İbrahim E. adlı bir kişinin geleceğini söyleyerek yardım istedi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın alınacağı işyerinde önlem aldı. İbrahim E. (37) parayı aldığı sırada başlatılan operasyonla gözaltına alındı. Yapılan sorguda İbrahim E’nin parayı Esenyurt’ta Libyalı bir kişiye götüreceği belirlendi. Paranın götürüleceği Libyalı Abdulbadia Altushani Abdullan D.(23) operasyonla yakalandı.

Ekipler, yakalanan Libyalı’dan, Libya’da kaçırılan kişinin nerede tutulduğu ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi Libya Başkonsolosluğu ile paylaşıldı. Başkonsolosluk bilgiyi kendi ülke İç İşleri bakanlığına iletti. Libya güvenlik birimlerinin 7 saatlik bir operasyonuyla kurtarılan iş insanının arkadaşının  ailesine teslim edildiği bilgisi Türkiye ile paylaşıldı.

Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan 2 kişi, Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Türkiye-Libya hattında nefes kesen operasyon Böyle yakalandı…


Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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