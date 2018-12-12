Türkiye kara teslim... İşte son durum
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor Bursa ile Ankara’yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl’deki Mezit Boğazı’nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.
BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Akşam saatlerinde başlayan yağış, otoyolun Bolu Dağı Tüneli bölgesi ile viyadükler üzerinde ve D-100 kara yolunda Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de söz konusu güzergahlardaki görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşüyor.
Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösteriyor.
BURSA-ANKARA KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI
İnegöl’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa ile Ankara’yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl’deki Mezit Boğazı’nda da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle yol karla kaplanırken Karayolları ekipleri tuzlamaÿçalışması yaptı. Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri de sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca ağır tonajlı araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerden Evren Demirci, "Yapılan uygulamalar bizim can güvenliğimiz için. Kurallar herkes için geçerli. Trafik ekiplerinin uygulamalarını olumlu karşılıyorum" dedi.
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