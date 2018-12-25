Türkiye İstatistik Kurumu 57 personel alımı yapıyor | TÜİK personel alımı başvuru şartları neler?
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere farklı branşlarda 57 sürekli işçi istihdam edecek. Soğuk Mutfak Aşçısı, Aşçı, Tatlı Ustası, Aşçı Yardımcısı, Servis Elemanı (Garson), Bulaşıkçı ve Temizlik Görevlisi olarak çalıştırılmak üzere yapılacak alımlar için başvuru şartları belli oldu. Peki, TÜİK'in ilanına kimler başvuru yapabilir?
TÜİK, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı ilanla personel alımı yapıyor. Söz konusu alımlar için başvurular başladı. Başvuru yapabilmek için genel şartların yanı sıra branşlara göre özel şartlar da aranıyor. İşte, TÜİK 57 personel alımı başvuru şartları ve diğer detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu merkez teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Soğuk Mutfak Aşçısı, Aşçı, Tatlı Ustası, Aşçı Yardımcısı, Servis Elemanı (Garson), Bulaşıkçı ve Temizlik Görevlisi olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. şartları aranır.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Türkiye İstatistik Kurum Başkanlığı’nın www.tuik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
İŞ-KUR tarafından Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurularwww.tuik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
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