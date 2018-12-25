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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.12.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu 57 personel alımı yapıyor | TÜİK personel alımı başvuru şartları neler?

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Türkiye İstatistik Kurumu 57 personel alımı yapıyor | TÜİK personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere farklı branşlarda 57 sürekli işçi istihdam edecek. Soğuk Mutfak Aşçısı, Aşçı, Tatlı Ustası, Aşçı Yardımcısı, Servis Elemanı (Garson), Bulaşıkçı ve Temizlik Görevlisi olarak çalıştırılmak üzere yapılacak alımlar için başvuru şartları belli oldu. Peki, TÜİK'in ilanına kimler başvuru yapabilir?

TÜİK, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı ilanla personel alımı yapıyor. Söz konusu alımlar için başvurular başladı. Başvuru yapabilmek için genel şartların yanı sıra branşlara göre özel şartlar da aranıyor. İşte, TÜİK 57 personel alımı başvuru şartları ve diğer detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu merkez teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Soğuk Mutfak Aşçısı, Aşçı, Tatlı Ustası, Aşçı Yardımcısı, Servis Elemanı (Garson), Bulaşıkçı ve Temizlik Görevlisi olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. şartları aranır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Türkiye İstatistik Kurum Başkanlığı’nın www.tuik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

İŞ-KUR tarafından Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurularwww.tuik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

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