Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Türkiye İş Bankası, Türkiye'nin ilk bankaları arasında yer alır. Kuruluş amacı tasarrufa teşvik ederek toplanacak fonların beraberinde tüm ekonomik faaliyet kollarını finanse edebilmektir. Banka, müşterilerine müşteri hizmetleri vasıtasıyla her konuda ulaşılabilir bir altyapı sunmaktadır. Telefon şubesi ile bankacılık işlemlerinin kısa sürede gerçekleştirildiği bir sistemle çalışan Türkiye İş Bankası, müşteri temsilcilerine ulaşarak bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir alt yapıya sahiptir.

Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetleri

Türkiye İş Bankası, müşterilerine hizmet sunma amacıyla müşteri hizmetleri noktasında müşteri hizmetleri vermektedir. Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetlerinin en önemli görevleri arasında müşterilerine çözüm sunmak geliyor. Bu doğrultuda merak ettiğiniz ya da karşılaştığınız her türlü konuda Türkiye İş Bankası Müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Müşteri Hizmetlerinin sunmakta olduğu hizmetler arasında;

- Türkiye İş Bankası hesap işlemleri

- Şifre işlemleri

- Ödeme işlemleri

- Kredi borcu

- Para transfer işlemleri müşteri hizmetleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetleri Numarası

Türkiye İş Bankası Müşteri hizmetlerine erişim için 0850 0 724'ü arayabilirsiniz. Böylelikle Banka ile alakalı her türlü işlemleriniz için müşteri hizmetlerinin desteğini alabilirsiniz. Türkiye İş Bankası Müşteri hizmetlerine 7/24 ulaşılabilirsiniz. Bu sayede müşteri hizmetleriyle bağlantı kurarak her ihtiyaç duyduğunuz anda sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Böylelikle müşteri hizmetleri sayesinde bankaya gitmenize gerek kalmaz.

Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

İş Bankası Müşterileri hizmetlerine direkt bağlantı gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 0850 724 0 724 numarası aranmalıdır. Bu numara öncelikli müşteri numarası olup müşteri temsilcisine direk ulaşabileceğiniz irtibat telefonudur. Dilerseniz 444 02 02 numarası arayabilir, arama sonrası çıkan sesli yanıt servisine cevap vererek devam edebilirsiniz. Sesli yanıt servisine yararlanmak istediğiniz hizmeti söylemeniz yeterlidir.

Sonraki aşamada sesli yanıt servisinin sizi yönlendirdiği menüde "0"a basmanız gerekiyor. Böylece direkt olarak İş Bankası Müşterileri yetkilisine direkt olarak bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu sayede zaman kaybetmeden ihtiyacınız olan konuda hızlı bir şekilde destek sağlayabilirsiniz.

Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Türkiye İş Bankası iletişim formunu doldurarak internet üzerinden erişim sağlanması mümkün olmaktadır. Ayrıca 0850 724 0 724 numarası üzerinden Türkiye İş Bankası şubeleri ile iletişime geçilebilir.

Türkiye İş Bankası A.Ş adres bilgileri ise şu şekildedir: İş Kuleleri, Posta kodu: 34330, Levent Beşiktaş-İstanbul

Türkiye İş Bankası Hakkında

Türkiye İş Bankası, Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin ilk milli bankası olma özelliğine sahiptir. Türkiye İş Bankasının ilk genel müdürü Celal Bayar Olmuştur.

İş Bankası Celal Bayar liderliğinde ilk olarak iki şube ile faaliyete geçmiştir. Hizmet vermeye ise 37 personel ile başlamıştır. İş Bankasının inşasının temel harcı olarak nitelendirilen 250 bin lira Atatürk tarafından sağlanmıştır. Ancak elbette bu para bankanın kuruluşu için yeterli olmamıştır. Celal bayar banka için gerekli olan paranın sağlanması için hem kendi hem de Atatürk'ün nüfusunu kullanmıştır. Böylece gerekli olan 1000 lira daha para toplanmıştır.

Türkiye İş Bankası’nın ilk kuruluşundaki amaç; Türkiye Cumhuriyetindeki tüm bankacılık işlemlerini hayata geçirmekti. Ayrıca ulusal tasarrufları harekete geçirmek çok önemli olan görevlerinden biriydi. Bunun yanında temel ekonomik atılımları finanse etmek ve kredi ihtiyaçlarını karşılanması gerekiyordu. Bunların tamamı yeni doğmuş olan bir ülke için yaşamsal öneme sahip faaliyetlerdi. Bu faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk olarak Türkiye İş Bankası hayata geçirmeye başlamıştır.