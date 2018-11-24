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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.11.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Türkiye ile Filistin arasında "kadınlar için" iş birliği anlaşması

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Türkiye ile Filistin arasında "kadınlar için" iş birliği anlaşması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga tarafından "Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi devam ediyor. 

Zirveye katılan Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakanı Hayfa Fahmi Al-Aga ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikili görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmenin ardından konuşan Bakan Selçuk, Filistinli mevkidaşı Hayfa Fahmi Al-Aga ile kadının güçlendirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalayacaklarını ifade etti. 

Selçuk, kadının güçlenmesi ve eğitim fırsatlarının erişilmesine dair önemli bir görüşme yaptıklarını anlatarak, "Bu görüşmeler ve iş birliğinin hayırlı olacağına inanıyoruz. Bu mutabakat zaptı ile bakanlıklarımız arasında, toplumsal cinsiyet, adaletin sağlanması, kadına karşı her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesi, kadının statüsünün ve eğitim seviyesinin güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Mutabakat zaptımızın iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi. 

"TÜRK KADININDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR" 

Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakanı Hayfa Fahmi Al-Aga da Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: 

"İmzalanan anlaşma her zaman üzerinde çalıştığımız, her zaman yaptığımız ortak bir çalışma idi. Hem Türk hem de Filistin kadınını daha çok yüceltmeye, şiddete karşı dik durmaya, eşitliğe ve kadınların ekonomik anlamda ülkelerine katkı sağlamasına yönelik çok büyük adım olduğunu düşünüyoruz. Çok uzun zamandır iki ülke arasında ortak çalışmalar devam etmekteydi, şu anda Filistin'in bu duruşunda Türkiye'nin büyük katkısı ve desteği var. Bunun devam etmesi aslında çok önemli. Biz Türkiye'nin bu konuda yardımcı ve destek olacağına gönülden inanmaktayız." 

Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga, burada olmaktan çok büyük gurur duyduğunu anlatarak, "Türk kadınından öğrenecek çok şey var." dedi. Bakan Selçuk, Türk kadınının da Filistin'den öğreneceği çok şey olduğunu vurgulayarak, "Hem Filistin hem de Türkiye kadınları için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ile Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakan Hayfa Fahmi Al-Aga tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı. 

Bakan Selçuk, törenin ardından Filistin, Azerbaycan, Uganda, Kıbrıs heyetleriyle de temaslar gerçekleştirdi. 

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