Türkiye için korkutan hortum açıklaması: Şiddetleri artacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye için korkutan hortum açıklaması: Şiddetleri artacak
GeriGündem Türkiye için korkutan hortum açıklaması: Şiddetleri artacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tansu Edip GÖKBUDAK / İlkay DİKİCİ - DHA
22.11.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Türkiye için korkutan hortum açıklaması: Şiddetleri artacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye için korkutan hortum açıklaması: Şiddetleri artacak

Bodrum'da yaşanan sel felaketi ile ardından Marmaris'te görülen hortumla ilgili uyarıda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri de artacak" dedi. Prof. Dr. Şen, “Bunun yanı sıra kuraklık da artacak. Bu yıl yüzde 7, bir sonraki yıl da yüzde 20'lik bir yağış düşüşü olacak. Bu da Türkiye'nin kuraklık açısından sıkıntı çekeceğini gösteriyor" diye konuştu.

Bodrum yaşanan sel felaketi ile Marmaris'te görülen hortumun verdiği hasarın yaraları sarılmaya çalışılırken İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen çarpıcı açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Şen fırtına ve hortumları ekstrem hava olayı olarak  nitelendirerek, “Bodrum'da yaşanan fırtına, Marmaris'te görülen hortum ile İç Anadolu'da yaşanan kuraklık meteorolojik doğal afettir" diye konuştu. 
 
AŞIRI YAĞIŞ KURAKLIK HABERCİSİ

Prof. Dr. Şen bazı bölgelere bir aylık yağışın bir günde yağdığını belirterek, “Bir aylık yağış bir günde bıraktığı takdirde diğer aylarda az yağış oluyor. Dolayısıyla kuraklık başlıyor. Aşırı yağışlar kuraklığın habercisidir. Eğer Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yağış az olursa kuraklık olur. Bu yılki tahminlerimizde 2018-2019 yağış yılında yüzde 7'lik azalma görülüyor. Yine uzun vade araştırmasında bundan bir yıl sonra yüzde 20 yağış azlığı görülüyor. Bu da Türkiye'nin kuraklık açısından sıkıntı çekeceğini gösteriyor" dedi.
 
İSTANBUL'DA ŞEHİR SELİ GÖRÜLÜYOR

İstanbul'un yıllık yağış ortalamasının 700 kilogram olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şen, “Toplam yağış değişmedi. Ama yağış şiddeti arttı. Kısa sürede çok fazla yağmur yere düşüyor. Atmosferdeki bulutlar çok fazla yağmur oluşturup birdenbire yağış bırakıyor. Eğer şehrin metropolitan alanı büyükse yağan yağmur yüzeysel akışlara geçiyor. Su toprağa ulaşamıyor. Mazgallar da kapanınca şehir selleri meydana geliyor. İstanbul'da şehir seli meydana geliyor" ifadelerini kullandı. 
 
MEVSİM GEÇİŞLERİ 1 AYA DÜŞTÜ

Geçmişte ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin 3 ay sürdüğünü belirten Prof. Dr. Şen, “Türkiye'de mevsimler artık kısaldı. Normalde 3'er aylık bahar mevsimi vardır. Artık ilkbahar ve sonbahar birer aya düştü. Mevsimler tam anlamıyla yaşanmıyor" dedi.
 
SICAKLIK 2 DERECE ARTTI

Küresel ısınma etkisiyle sıcaklığın 2 derece arttığını kaydeden Prof. Dr. Şen, “Bu nedenle Türkiye'deki doğal afetler artmaya başladı. Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak. Eskiden bu kadar görülmüyordu. Deniz üzerinde doğup karaya doğru giderler. Marmaris'te karaya doğru devam ettiğini gördük. Dolayısıyla sahil kesimindeki bu hortumlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların tedbirini almamız gerekiyor" diye konuştu.
 
TİCARİ KAYGILAR FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın küresel ısınmaya karşı harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, ülkelerin ticari kaygıları nedeniyle dünyanın felakete sürüklendiğini söyledi. Prof. Dr. Şen, “Fosil yakıtların kullanımının azaltılması gerekiyor. Dünya bu konuda ayak sürüyor. Başkan Trump'ın Paris anlaşmasından çekilmesini bunun göstergesi. Ticari ve politik kaygılar  dünyayı felakete sürüklüyor. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin teknolojiyi kendilerinden almasını istiyor. Ama o da gerçekleşmiyor" dedi.  

Marmaris'te hortum
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Maceracı' programını yapan Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Erdoğan adayları İstanbul’da açıklayacak

Muharrem İnce, görüşmenin ardından adaylık şartını açıkladı

İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi