Türkiye için bir ilk! O helikopter motor çalıştırdı...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Gökhan Artan / DHA 
01.09.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Türkiye için bir ilk! O helikopter motor çalıştırdı...

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Türkiye için bir ilk! O helikopter motor çalıştırdı...

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri olacak T625 Genel Maksat Helikopter ilk kez motor çalıştırdı.

Helikopterin motor çalıştırma ve yer testleri başarıyla tamamlandı. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceği belirtilen T625 Genel Maksat Helikopterin ilk uçuşunu bu yıl gerçekleştirmesi planlanırken helikopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Özgün helikopterimiz T625’in sistem entegrasyonu tamamlanarak motor çalıştırma ile yer testleri başladı. TUSAŞ personelini, SSB proje ekiplerini ve tüm emeği geçenleri tebrik eder teşekkürlerimi sunarım. Milletimize hayırlı olsun” dedi.Helikopterin, EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile birlikte sürdürülüyor. 

ARAMA KURTARMA DA DAHİL BİRÇOK GÖREVDE KULLANILABİLECEK

Yerli helikopterin aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı  gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını taşıyor. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek. Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı. Program bütçesi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılırken ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk:15.87 metre

Ana rotor çapı:13.20 metre

Mürettebat:2

Yolcu:12

Standart yakıt tankı:1020 kg

Harici yakıt tankı:280 kg

Bagaj hacmi:1.1 m3

Azami seyir sürati:306 km/saatte

Menzil:740+km/948+km(harici yakıt tankı kullanılması durumunda)

Havada kalış:3.8+saat

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (01.09.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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