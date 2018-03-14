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    'Türkiye hakkında ne düşündüğünün fazla önemi yoktur'

    ANKARA
    14.03.2018 - 23:21 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Direktörü Mike Pompeo’nun getirmesiyle ilgili, “Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. A şahsı gider, B şahsı gelir. Türkiye’nin kim gelirse gelsin duruşu nettir. Gelen vatandaşın veya bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün bizim açımızdan çok fazla bir önemi yoktur. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki bundan sonra geliştirilebilir” dedi.

    SORUNLAR SIR DEĞİL
    “Yıllara tabi, bölgede müttefik, stratejik ortak olarak düşündüğümüz ABD ile son zamanlarda bazı sorunlar yaşadığımız bir sır değil. Başımızı ağrıtan PKK ve onun uzantısı PYD/YPG gibi örgütlerin ABD’nin adeta koruması altında masum insanların canını yakması bizim de canımızı sıkıyor. Bölgede güvenliği sağlamak ve bölgedeki insanların huzurunu tekrar getirmek için bir faaliyet içerisindeyiz. Zeytin Dalı harekâtı, Fırat Kalkanı harekâtı bu çerçevede ele alınabilir. Bunun dışında başkaca rahatsız edici durumlar ortaya çıkarsa buna da gerekli karşılığı Türkiye verecektir. Ümit ederiz ki ABD bu yolun yanlış olduğunu anlar ve yıllardan beri bölgenin güvenliği, küresel güvenlik için fedakarca katkı sağlayan Türkiye ile daha sağlıklı bir ilişki geliştirmiş olur.” 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , ABD , gazetehaberleri , gündem
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