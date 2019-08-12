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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
12.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Türkiye güzel günlerden geçiyor’

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‘Türkiye güzel günlerden geçiyor’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı namazını babası Ömer Oktay’la birlikte Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı.

Oktay’a AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu eşlik etti. Fuat Oktay, namazın ardından önce babasının elini öpüp bayramını kutladı. Vatandaşlarla da bayramlaşan Fuat Oktay, “Şahsım ve Cumhurbaşkanımız adına Türkiye’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Türkiye güzel günlerden geçiyor. Enflasyonun düşmeye başladığı, faizlerin ciddi boyutta düştüğü ve düşmeye devam edeceği ve özellikle canlanmasını arzu ettiğimiz sektörlerde ekonominin canlandığı bir yılda ve terörle mücadele hem içeride hem dışarıda son derece başarılı şekilde devam ettiği bir yıldayız. Böyle bir günde bayramı kutluyor olmamız hepimize mutluluk veriyor. Biz şunu söylüyoruz: Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde sıkıntıların hızlı şekilde geride kaldığını söyleyen Oktay, “Son bir yıl içerisinde normal şartlarda belki yıllar sürebilecek bir olayı çok hızlı bir şekilde geride bıraktık. Bütün bir millet olarak umutla ve güvenle önümüze bakıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk yılının değerlendirilmesiyle ilgili raporu tamamladıklarını ve Cumhurbaşkanı’na sunacaklarını söyleyen Oktay, “Bizim yaptığımız, birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirme ile bir yılın muhasebesini yapmış olduk. Bundan sonraki yıllarda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni çok güçlü bir şekilde sorunların üstesinden gelme kabiliyeti var. Ve bunun önünü açma ile alakalı bir şeydir bu. Türkiye’nin önünü açmayla alakalıdır. Çalışmamızın da sonuna geldik. Sayın Cumhurbaşkanı’na konuyu arz etme aşamasındayız” diye konuştu. 

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