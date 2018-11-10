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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
10.11.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda 1810 kişi yakalandı

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'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda 1810 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda, aranan toplam 1810 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek, alanda görünür olmak amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 'Türkiye Güven Huzur' (2018-8) operasyonu düzenlendiği bildirildi. 

Açıklamada, uygulamanın 09.00-12.00 saatleri arasında, okul önleri ile üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerlerde, 18.00-20.00 saatleri arasında alışveriş merkezleri (AVM) içlerinde, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 21.00-23.00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminaller ile umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde yapıldığı belirtildi.

Toplam 68 bin 138 personelin katıldığı belirtilen uygulama ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Uygulamada 607 bin 792 şahıs sorgulanmış, 159 bin 934 araç ve 342 servis aracı denetlenmiş, 20 bin 973 umuma açık iş yeri kontrol edilmiş; 2 adam öldürme, 8 yağma, 102 yaralama, 76 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 8 cinsel saldırı, 3 çocuğun cinsel istismarı, 29 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 10 kaçakçılık, 5 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 5 silahlı terör örgütüne üye olmak, 9'u çocuk olmak üzere toplam 37 kayıp şahıs ile 1496 diğer suçlardan toplam 1810 aranan şahıs yakalanmıştır."

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